Fußball-Nachlese

26.09.2023

Mit dem dritten Dreierpack das Spitzenspiel entschieden

Plus Die Tops & Flops: Der Spieler des Tages hat schon zwölf Treffer erzielt. In einem B-Klassen-Match fallen ein Dutzend Tore.

SPIELER DES TAGES

Stefan Simonovic (SV Cosmos Aystetten)

Chancen hatte der SV Cosmos Aystetten im Spitzenspiel gegen den FC Thalhofen zuhauf – doch nur einer traf ins Schwarze: Stefan Simonovic erzielte beim 3:1-Sieg alle drei Treffer, die er jeweils mit seinem kleinen Sohn feierte. Es war bereits der dritte Dreierpack des 33-Jährigen in dieser Saison. Lediglich in den ersten drei Spielen hatte der trickreiche und schlitzohrige Angreifer, der in der Saison 2019/21 für den Bayernligisten Schwaben Augsburg und 2012/13 beim damaligen Landesligisten TSG Thannhausen am Ball war, noch Ladehemmung. Nun hat es der Kroate in zehn Spielen bereits auf zwölf Treffer gebracht. Simonovic kam in der Winterpause der abgelaufenen Saison als „Königstransfer“ vom Ost-Kreisligisten SSV Alsmoos-Petersdorf, steuerte in zehn Punktspielen noch vier Treffer und zwei in der Relegation bei. Trotzdem platzte der Traum vom Aufstieg. Mit Simonovics Toren könnte es klappen.

