Fußball-Nachlese

21.03.2023

Nur auf Gras macht es ihm richtig Spaß

Plus Wie sich der TSV Gersthofen und der Spieler des Tages auf Naturrasen ins Geschehen der Landesliga zurückkämpft. SV Cosmos Aystetten stellt sich selbst ein Bein im Aufstiegskampf.

„Wir können’s noch!“ Seit dem 25. September vergangenen Jahres, als man beim FC Ehekirchen mit 4:0 gewann, hatte man beim TSV Gersthofen auf einen Sieg warten müssen. Zehn Spiele in Folge gab es kein Erfolgserlebnis. Am Sonntag war es endlich wieder so weit. Mit dem 3:0 im Landesliga-Landkreisderby beim TSV Schwabmünchen beendeten die Ballonstädter ihre Durststrecke. Kein Wunder, dass Trainer Gerhard Hildmann überglücklich und stolz war. „Wir haben einen vom Willen durchfluteten Fight abgeliefert und endlich auch mal wieder das Spielglück auf unserer Seite gehabt“, blickte er auf 95 intensive Minuten zurück. Maßgeblich an der guten Leistung des TSV Gersthofen war der Untergrund beteiligt. „Auf Kunstrasen kann man nicht kämpfen“, blickte Hildmann auch auf die 2:5-Heimpleite gegen den TSV Jetzendorf zurück, bei dem zur allgemeinen Verwunderung der Gäste und der Zuschauenden nicht auf dem Hauptfeld gespielt wurde. Der Rasen des Schwabmünchner Nebenfeldes spielte den Schwarz-Gelben jedenfalls in die Karten. Sie kämpften bis zum Umfallen. Allen voran Co-Trainer Michael Hildmann, der den Strafraum mit eisernem Besen fegte. „Das hat Spaß gemacht!“

