Torwart glänzt zwischen den Pfosten und als Feldspieler

Plus Ein Spieler steht diesmal gleich doppelt in der Elf der Woche. Wer sonst noch nominiert wurde

Das gab es auch noch nie, dass ein Spieler sowohl als Torhüter als auch Feldspieler für die Elf der Woche nominiert wurde. Es ist zwar nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich immer wieder größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt.

Elias Schnaubelt vom TSV Täfertingen stand zunächst im Kasten der zweiten Mannschaft (A-Klasse West), und musste dann wegen Personalmangel im Kreisklassen-Team als Feldspieler auflaufen. Dort glänzte er sogar als Torschütze. Beim TSV Zusmarshausen II zeigte Daniel Neff als etatmäßiger Feldspieler eine gute Leistung zwischen den Pfosten, so dass er in das Auswahlteam der A-Klasse Nordwest berufen wurde..