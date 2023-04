Fußball-Nachlese

12.04.2023

TSV Gersthofen: „Das war fußballerischer Suizid“

Plus Wie Trainer Gerhard Hildmann vom TSV Gersthofen auf die 2:6-Klatsche im Kellerduell reagiert. Wer die Gewinner und Verlierer des Doppelspieltags über die Osterfeiertage sind.

Für die heimischen Bezirks- und Kreisligisten standen am langen Osterwochenende gleich zwei Spieltag auf dem Programm. Das zog naturgemäß Veränderungen in den jeweiligen Tabellen nach sich. Dabei gab es Gewinner und Verlierer.

Mit jeweils vollem Osternest konnten der TSV Meitingen und der TSV Dinkelscherben aufwarten. Den Kaiserberg-Kickern genügte dabei in der Bezirksliga Süd sowohl gegen den TSV Ziemetshausen als auch beim Kissinger SC jeweils ein „Ei“, um einen 1:0-Sieg zu feiern, den in beiden Fällen „Elfmeterkiller“ Lukas Kania festhielt (siehe „Spieler des Tages“). „ Kissing hat zwar in der zweiten Halbzeit Druck gemacht, insgesamt sind wir aber in der Defensive ganz ordentlich gestanden“, bilanzierte Trainer Michael Finkel. „Wir hatten selbst noch drei, vier aussichtsreiche Konter, die wir schlecht zu Ende gespielt haben.“

