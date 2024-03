Fußball-Nachlese

26.03.2024

Von Sorgen und Luxusproblemen

Plus Um den großen Kader des TSV Gersthofen soll sich künftig ein neuer Trainer kümmern. Am Gründonnerstag ein kompletter Spieltag auf dem Programm.

Von Oliver Reiser

Eigentlich hätte das Landkreisderby in der Bezirksliga Süd zwischen dem SV Cosmos Ay-stetten und dem TSV Dinkelscherben am kommenden Gründonnerstag ab 16.30 Uhr ausgetragen werden sollen. So mancher Experte der heimischen Fußballszene fragte sich dabei schon, wie dies mitten unter der Woche eigentlich funktionieren soll. Schließlich gehen die meisten Spieler im Amateurbereich in aller Regel einem Job nach, studieren oder haben am helllichten Nachmittag an einem Werktag andere Dinge zu tun. Ergo einigten sich beide Vereine, am Wochenende die Partie auf den Ostersamstag zu verlegen. Der FC Horgau (gegen den FC Gundelfingen II) und der TSV Meitingen (in Holzkirchen) spielen zu dieser äußerst ungewöhnlichen Zeit.

Das Landkreisduell steht für die beiden Protagonisten unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Spitzenreiter SV Cosmos Ay-stetten verteidigte seine Serie von 14 ungeschlagenen Spielen in Folge durch ein spektakuläres 4:4-Unentschieden beim FC Oberstdorf, das Kapitän Fabian Krug in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit einem verwandelten Foulelfmeter sicherte. Dabei war man nach 51 Minuten mit 1:4 zurück gelegen, Torhüter Niklas Frank hatte mit einem gehaltenen Elfmeter noch Schlimmeres verhütet.

