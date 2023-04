Fußball-Nachlese

25.04.2023

Wenn Träume lebendig werden

Plus Der TSV Meitingen darf wieder von der Relegation zur Landesliga träumen, die SpVgg Westheim hat den letzten Strohhalm in Sachen Klassenerhalt ergriffen.

Egal auf welchem Sportplatz man sich auch umhörte, das Topthema war die aktuelle Krise des FC Bayern München. Der Tiefflug des Serienmeisters wird überall diskutiert.

Alles im Griff schienen Trainer Jan Schrodi und der SSV Neumünster zu haben. Dann kam die kalte Dusche in der Nachspielzeit. Foto: Andreas Lode Foto: Andreas Lode

Wie die Münchner nach der „Mutter aller Niederlagen“, dem 1:2 in der Nachspielzeit im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United, dürften sich am Sonntag die Kicker des SSV Neumünster-Unterschöneberg gefühlt haben. Bis zur 90. Minute führten sie im Spitzenspiel der Kreisklasse West 2 gegen den nach einer Roten Karte in Unterzahl agierenden Verfolger SSV Dillingen mit 2:1, standen nach gleichzeitigen Pleiten der weiteren Verfolger schon mit einem Bein in der Kreisliga. In einer turbulenten Nachspielzeit erzielten die Gäste allerdings noch zwei Treffer nach Standardsituationen und entführten mit einem 3:2-Sieg drei sicher geglaubte Punkte. Für den SSV Neumünster war es gleichzeitig die erste Heimniederlage. „Es hat sich gezeigt, warum Dillingen in der Fairnesstabelle ganz unten steht“, beklagte man in den Sozialen Medien Kommentare der Gäste Richtung Schiedsrichter und Gegner: „Nicht selten unter der Gürtellinie, sowohl von Spielern auf dem Platz als auch aus der Coachingzone.“ So bat Schiedsrichter Tobias Beyrle vor Anpfiff der zweiten Halbzeit vorsorglich um Ordnerschutz nach dem Spiel.

