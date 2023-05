Fußball

27.05.2023

Relegation statt Relaxprogramm für Cosmos Aystetten

Plus Weil der SV Cosmos Aystetten zuletzt seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, muss er jetzt nachsitzen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, der muss nachsitzen. Was früher in der Schule galt, gilt in der Fußball-Bezirksliga Süd für die Fußballer des SV Cosmos Aystetten. Nach dem 2:2 gegen den SVO Germaringen muss der Landesliga-Absteiger in die Relegation, wenn er den sofortigen Wiederaufstieg schaffen will. Das letzte Punktspiel beim TSV Ottobeuren (Samstag, 15.30 Uhr) sieht Spielertrainer Patrick Wurm dennoch nicht als Freundschaftsspiel. Denn für die Gastgeber geht es noch um alles oder nichts.

Die Allgäuer stehen derzeit mit 33 Punkten auf dem Relegationsplatz. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Erfolg des TSV Ziemetshausen (32 Punkte) gegen Schlusslicht Bad Grönenbach wäre der Abstieg perfekt. Mit einem Sieg könnte man den TSV Haunstetten (34 Punkte) überholen, falls der beim Absteiger Kissinger SC federn lässt. „Wir werden die Punkte nicht abschenken“, verspricht Patrick Wurm, dass man nochmals Gas geben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen