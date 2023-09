Schlusslicht trotzt dem Aufstiegsaspiranten

Plus Der TSV Zusmarshausen kommt gegen Kleinaitingen mit einem blauen Auge davon. TSV Neusäß verschläft die ersten 20 Minuten und holt dann gegen den TSV Diedorf 0:2-Rückstand auf.

Der TSV Neusäß und der TSV Diedorf müssen in der Fußball-Kreisliga Augsburg weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die beiden Nachbarschaftsrivalen aus dem Landkreis Augsburg trennten sich am Dienstagabend mit einem 2:2-Unentschieden. Mit demselben Ergebnis trennte sich der TSV Zusmarshausen vom bisherigen Schlusslicht FC Kleinaitingen – ebenfalls nach 0:2-Rückstand.

TSV Neusäß – TSV Diedorf 2:2 (1:2). Den besseren Start erwischte der Aufsteiger aus Diedorf. Bereits der erste Nadelstich saß. Nach einem weiten Ball zog Tobias Schneider unwiderstehlich davon und netzte zum 0:1 ein (5.). Auch beim 0:2 war die Neusässer Abwehr nicht im Bilde. Gästekapitän Nikolas Ott zog aus 16 Meter ab und es stand 0:2 (16.). „Die ersten 20 Minuten waren indiskutabel. Wir haben diese komplett verschlafen“, ärgerte sich Sportlicher Leiter Klaus Raßhofer. Es spricht für die Moral der Mannschaft, dass die Partie noch gedreht werden konnte. Nelson Wongo gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß der Anschlusstreffer (24.). Trainer Serkan Demharter war nicht zufrieden: „Trotz des schnellen 1:2 kamen wir nicht ins Spiel. Die erste Halbzeit war einfach nur zum vergessen.“ Nach Wiederbeginn entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erneut war es Nelson Wongo, der mit einem ruhenden Ball den Ausgleich erzielte. Vom Elfmeterpunkt aus traf er zum 2:2 (57.). „Am Ende hätten wir uns nicht beklagen können, wenn das Spiel noch verloren gegangen wäre“, so Raßhofer. So freute sich nach 90 Minuten nur Oliver Haberkorn, der spionierende Trainer des SV Ottmarshausen, wie sich zwei bisher ebenfalls sieglose Konkurrenten gegenseitig die Punkte abnahmen. - Zuschauer: 50. (oli)