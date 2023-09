Fußball

04.09.2023

Spitzenreiter Aystetten dreht nach 1:3-Rückstand auf

Plus Der TSV Dinkelscherben führt im Landkreisderby der Bezirkslkiga Süd zur Pause bereits mit 3:1, doch am Ende feiert der SV Cosmos Aystetten auf dem Kaiserberg.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Oft halten Spitzenspiele nicht das, was sie versprechen. In diesem spektakulären Match zwischen dem Tabellendritten TSV Dinkelscherben und Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten war das nicht der Fall. Nachdem die ersatzgeschwächten Hausherren zur Pause noch mit 3:1 führten, entführte am Ende der Tabellenführer mit einem 4:3-Erfolg alle drei Punkte vom Kaiserberg.

Während bei den Lila-Weißen mit Simon Motzet, Daniel Wiener und Maximilian Micheler wichtige Stützen im Abwehrbereich fehlten, konnten die Gäste bis aus Maximilian Heckel mit voller Kapelle antreten. Zur Überraschung der 375 Zuschauer trat der TSV Dinkelscherben die ersten 45 Minuten wie entfesselt auf. Allen voran Thomas Kubina, der dreimal eiskalt das Leder im Aystetter Tor versenkte. Zum ersten Mal in der 10. Minute, als ihm Benedikt Fürst das Spielgerät fein in die Gasse steckte. Fünf Minuten später veredelte er einen tollen Konter über Hakan Avci zum 2:0. Beim 3:1 leistete Albin Memaj die Vorarbeit, konnte dabei selbst von drei Aystetter Attacken nicht gestoppt werden. Dinkelscherben hätte noch höher führen können, doch ein Schuss von Memaj landete am Pfosten, Julian Kastner brachte den Abpraller nicht im Kasten unter (30.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen