SV Cosmos Aystetten: Das Grauen kehrt zurück

Plus Bezirksliga Süd- Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten startet gegen einen Gegner, der in der Hinrunde ein Horrorerlebnis bescherte.

Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Thalhofen und neun Zählern Abstand auf den Dritten SV Egg an der Günz startet der SV Cosmos Aystetten in die Restsaison der Fußball-Bezirksliga Süd. „Wir werden alles dafür tun, dass wir dahin kommen, wo wir hinwollen“, macht Spielertrainer Patrick Wurm kein Hehl daraus. dass das Ziel Landesliga lautet Vor dem Auftaktspiel gegen den TSV Ottobeuren (Sonntag, 15 Uhr) hat er seine Mannen eindringlich gewarnt, diesen Gegner aus der Abstiegszone zu unterschätzen.

Doch das dürfte eigentlich gar nicht nötig gewesen sein, denn gegen Ottobeuren haben die Cosmonauten noch etwas gutzumachen. „Ein Spiel des Grauens“, erinnert sich Wurm in diese Partie: „Wir müssen nach 20 Minuten eigentlich 3:0 führen und verlieren dann mit 1:3“, ärgert er sich noch immer über dieses Horrorerlebnis.