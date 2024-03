Fußball

08.03.2024

SV Cosmos Aystetten will keine Umwege gehen

Nach langer Verletzungspause aufgrund eines Wadenbeinbruchs schnürt Nicolas Brummer in der Rückrunde wieder die Stiefel. Er will mithelfen, dass der SV Cosmos Aystetten als Spitzenreiter der Bezirksliga Süd ins Ziel kommt. Foto: Oliver Reiser

Plus Frühjahrscheck: Nachdem der SV Cosmos Aystetten letztes Jahr in der Relegation gescheitert ist, zählt für den Spitzenreiter der Bezirksliga Süd diesmal nur der direkte Aufstieg. Dabei kann man sich nur selbst im Weg stehen.

Von Oliver Reiser

Nachdem man in der abgelaufenen Saison noch in der Relegation gescheitert ist, will sich der SV Cosmos Aystetten von seinem Weg zurück in die Landesliga nicht mehr abbringen lassen. Nach dem TSV Meitingen, dem TSV Dinkelscherben und dem FC Horgau steht nun der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Süd beim AL-Frühjahrscheck auf dem Prüfstand.

Soll & Haben

Mit sechs Punkten Vorsprung hat der SV Cosmos Aystetten an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd überwintert, 42 Zähler in 18 Spielen gesammelt. Mit 60 Treffer haben die Cosmonauten mit Abstand die meisten Tore der Liga erzielt, dabei 29 Kisten kassiert. Diese Bilanz liest sich eindrucksvoll, hätte jedoch noch besser ausfallen können, wenn man nicht einige Punkte leichtfertig verschenkt hätte. Das 1:3 in Ottobeuren und das 1:4 in Egg an der Günz ärgern Spielertrainer Patrick Wurm immer noch. „Insgesamt aber sind wir souverän und dominant aufgetreten“, sagt der Coach. Mit einem eindrucksvollen 5:0 gegen den schärfsten Verfolger SV Egg hat man im letzten Spiel des alten Jahres die Aufstiegsambitionen unterstrichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen