SV Ottmarshausen beendet Durststrecke

Plus Der SV Ottmarshausen feiert einen 1:0-Sieg im Duell mit dem TSV Diedorf. Keine Tore im Verfolgerduell in Zusmarshausen.

Nach drei Niederlagen in Folge konnte sich der SV Ottmarshausen in der Kreisliga Augsburg gegen den TSV Diedorf mit 1:0 durchsetzen und wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Das Spitzenspiel der punktgleichen Verfolger TSV Zusmarshausen und SpVgg Lagerlechfeld endete torlos.