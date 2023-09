Fußball

30.09.2023

Wann endet Dinkelscherbens Allgäu-Albtraum?

Plus Auf den TSV Dinkelscherben wartet mit dem Tabellenzweiten SV Egg an der Günz erneut ein harter Brocken.

Vom Nebelhorn an die Günz: Für den TSV Dinkelscherben steht am Sonntagnachmittag (Anpfiff 15 Uhr) die zweite Auswärtsfahrt in Folge ins ungeliebte Allgäu an. Die Lila-Weißen sind beim SV Egg an der Günz zu Gast, der in der Bezirksliga Süd auf Tabellenplatz zwei steht und als heißer Aufstiegsanwärter gilt. Ob der da Albtraum endet?

Dass Fußball ein Fehlerspiel ist und jeder individuelle Fehler entscheidend sein kann, musste die Kaiserberg-Elf am vergangenen Spieltag schmerzhaft erfahren. Trotz einiger hochkarätiger Chancen unterlagen die Reischenauer in Oberstdorf deutlich mit 1:5 und verpassten dadurch, sich von den unteren Rängen abzusetzen. Als Tabellensiebter (14 Punkte) steht man aber weiterhin ordentlich da.

