vor 3 Min.

Wie die Ligen im Kreis eingeteilt sind

Nach fünf Jahren im Süden spielt der TSV Ustersbach (rechts Florian Steiger) in der kommenden Saison wieder in der Kreisklasse Nordwest. Foto: Oliver Reiser

Plus Ein Verein kehrt nach fünf Jahren in der Kreisklasse Süd in den Nordwesten zurück. Welche Lokalrivalen Spielgemeinschaften bilden und wer ganz neu anfängt.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Kreisspielleiter Günther Behr (Neuburg) hat die vorläufigen Einteilungen für die Fußball-Ligen des Kreises Augsburg in der kommenden Saison veröffentlicht, die bei der Tagung der Bezirksspielleitung nach geografischen und spieltechnischen Gesichtspunkten erstellt wurden. Die Vereine haben nun eine Woche Zeit für Einsprüche.

Ob da einer vom TSV Ustersbach kommt? Nachdem aus dieser Liga der TSV Diedorf und der TSV Welden in die Kreisliga aufgestiegen sind, wurden die Ustersbacher nach fünf Jahren in der Kreisklasse Süd wieder in die Kreisklasse Nordwest umgruppiert. Nicht freiwillig, wie 2. Abteilungsleiter Christian Amann erklärt. Als ehemaliger Spielgruppenleiter weiß er jedoch, dass es immer Härtefälle geben wird und sieht deshalb keine Chance für einen Protest. „Von den Kilometern her ist nicht viel Unterschied, aber wir hatten halt zuletzt im Süden unsere Heimat gefunden.“ Im Nordwesten spielt künftig mit der SpVgg Bärenkeller auch ein Verein aus der Stadt Augsburg. Der SV Thierhaupten hat sich mit dem SV Baar zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen.

