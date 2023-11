Kantersieg löst wenig Freude aus

Plus Handball-Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen gewinnen mit 25:8 und sind mit der eigenen Leistung nicht zufrieden. SG-Männer unterliegen cleveren Gästen.

Die Handball-Damen der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen holten mit einem 25:8 (13:2)-Sieg beim BHC Königsbrunn die nächten zwei Punkte und bleiben damit als Aufsteiger in die Bezirksliga weiter ungeschlagen. Trotzdem war man mit der eigenen Leistung nicht zufrieden. Die Bezirksoberliga-Männer mussten gegen die HSG Lauingen-Wittislingen eine 23:27-Heimniederlage hinnehmen.

Der Tabellendritte konnte nur acht einsatzfähige Feldspieler aufbieten, setzte sich aber dank seiner Cleverness und spielerischen Reife am Ende mit 27:23 durch.