Handball

17:50 Uhr

Vorweihnachtliche Bescherung für den TSV Meitingen

Plus Die Handball-Frauen des TSV Meitingen gewinnen das Bezirksoberliga-Derby beim TSV Wertingen, die Männer qualifizieren sich für die Bezirksoberliga-Aufstiegsrunde.

Eine vorweihnachtliche Bescherung gab es für die Handballteams des TSV Meitingen. Die Bezirksoberliga-Frauen setzten sich im Derby beim TSV Wertingen mit 24:17 durch, die Männer erreichten mit einem 32:29-Sieg gegen den TSV Niederraunau II die Aufstiegsrunde zur Bezirksoberliga.

Mit voll besetzter Bank trafen die Meitinger Damen auf ihre Gegnerinnen in Wertingen. In den ersten Spielminuten konnten die Meitingerinnen direkt eine Drei-Tore-Führung verbuchen. Jedoch schlichen sich immer mehr technische Fehler ein, was die Damen daran hinderte, ihre Führung weiter auszubauen. Das Angriffsspiel gestaltete sich zunehmend hektisch, was zu Fehlpässen und ungenauen Torabschlüssen führte. Mit einem 9:9 gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

