Der TSV Gersthofen erzielt das erste Tor seit 486 Minuten

Plus Während der SV Cosmos Aystetten seine Generalprobe vor der Relegation verliert, tankt der TSV Gersthofen Selbstvertrauen.

Von Jonathan Lyne

Rein sportlich hatte das Spiel beim TSV Ottobeuren keine große Bedeutung für den SV Cosmos Aystetten. Abschenken wollte Spielertrainer Patrick Wurm die Partie dennoch nicht - zumal es für die Allgäuer noch darum ging, den Relegationsplatz zu sichern.

Im Kopf waren die Aystetter womöglich dann doch schon bei der bevorstehenden Relegation gegen den TSV Gersthofen. Zwar gingen sie nach nicht einmal einer Minute durch David Djajic in Führung, am Ende stand jedoch eine 1:3-Niederlage auf der Anzeigetafel. In den beiden Relegationsspielen um die Landesliga will Cosmos nun wieder ein anderes Gesicht zeigen.

