30.12.2023

Wenn der große Wurf mit einem Salto gefeiert wird

Plus Sport-Jahresrückblick: Tobias Stiastny holt mit dem vierten Versuch den Deutschen Meistertitel. Julian Kania startet von der Kreisliga bis in die 2. Bundesliga durch. Dominik Rivola wird Weltmeister auf einem Kinderspielzeug.

Von Oliver Reiser

Das hat geflutscht. Obwohl der Ring nass war, hat Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim bei den deutschen Meisterschaften in Rostock den Diskus auf 57,79 Meter katapultiert. Damit sicherte sich der 17-Jährige vom Dorfverein aus dem Landkreis Augsburg, der in Bonstetten zuhause ist, den deutschen Meistertitel in der U18. Wieder einmal war es dem Auszubildenden zum Elektroniker, der am liebsten harten Rock und Heavy Metal hört, gelungen, seine Leistung im entscheidenden Moment abzurufen. Bereits als die Diskusscheibe im vierten Versuch seine Hand verlassen hatte, ballte er seine Faust. Er fühlte, das war der Wurf zu Gold.

Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach-Streitheim wurde in Rostock Deutscher Meister im Diskuswerfen der U18. Foto: Johann Kohler Foto: x

Als die Weite an den Anzeigetafeln aufleuchtete, kannte der Jubel bei den Trainern, den mitgereisten Eltern und Anhängern sowie im bayerischen Athletenblock keine Grenzen mehr. Und dann geschah etwas Ungewöhnliches. Stiastny, der in der Regel bescheiden, höflich und reserviert auftritt, machte vor lauter Freude vor der Tribüne einen Salto, der auch beim Turnen Höchstnoten verdient gehabt hätte.

