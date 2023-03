Wer holt die Landkreismeister-Titel?

Nach der Corona-Pause wird am Thaneller-Hang in Tirol wieder ein Riesentorlauf gesteckt.

Nach drei Jahren Pause findet am Samstag, 4. März, die Landkreismeisterschaft im Riesentorlauf an der Thaneller-Bahn im Skigebiet Berwang-Bichlbach statt. Ausrichter ist das Skiteam der DJK Leitershofen.

Eigentlich sollte die Landkreismeisterschaft ja am Rastkopf in Berwang ausgetragen werden, aber der Schneemangel zwang die Organisatoren von der DJK Leitershofen dazu, auf den gegenüberliegenden Thaneller-Hang an den sogenannten Hüttenhang auszuweichen. „Dort konnte mit Schneekanonen künstlich beschneit werden. Dadurch ist am Hang mehr als genügend Schnee für den Wettbewerb vorhanden“, erklärte Sebastian Kaderk, Abteilungsleiter Ski.

An Streckenlänge (800 Meter), Höhenunterschied (400 Meter) und Torzahl (etwa 30) ändert sich durch die Verlegung wenig. Kurssetzer Jonas Kaiser betonte, dass die Tore so gesteckt werden, dass sie für jeden, ob Anfänger oder geübter Rennfahrer, bewältigbar sind. Bambini bis Kinder starten etwas tiefer und fahren nur gut die halbe Strecke.

Zwei Durchgänge werden addiert

Im ersten Durchgang werden die jeweils 20 schnellsten Rennläuferinnen und -läufer ermittelt, die danach in einem zweiten Durchgang die Landkreismeisterin und den Landkreismeister ausfahren. Die Zeiten der beiden Läufe werden zusammengezählt.

Die Startnummernausgabe findet am Renntag ab 8.30 Uhr an der Liftstation des Thaneller statt. Das Rennen des ersten Durchgangs beginnt um 10 Uhr. Es ist vorgesehen, dass die Rennläufe spätestens gegen 14 Uhr abgeschlossen sein sollen. Danach findet im Zielbereich die Siegerehrung statt.

Angemeldet haben sich 90 Rennläuferinnen und Rennläufer aus dem Landkreis, etwas weniger als erwartet. Wer am Ende des Tages als Landkreismeister feststehen könnte, ist nach der langen Corona-Pause nicht einfach zu sagen. Sebastian Kaderk geht jedoch davon aus, dass von seinem Verein Kathrin Reich und Philipp Berger als eine der schnellsten ins Ziel fahren werden. Gute Chancen auf den Titel haben nach seiner Ansicht auch Amelie Vogel oder Fabian Kuchenbauer (beide SC Königsbrunn).

Landrat Martin Sailer, der diesmal wegen Terminüberschneidungen nicht mit dabei sein und wie in früheren Jahren an den Start gehen kann, betonte: „Da viele Sportvereine aus dem Landkreis Augsburg durch eigene Hütten in und um das Skigebiet Berwang-Bichlbach zu Hause sind, zieht es uns auch heuer wieder dorthin und an die umliegenden Liftanlagen. Die einmalige Bergkulisse mit ihren schönen Abfahrtsstrecken garantiert neben der sportlichen Herausforderung sicherlich auch Spaß und Erholung.“

Sailer lobt schon im Voraus die DJK Leitershofen als verantwortlichen Ausrichter: „Ich weiß, wie viel Arbeit mit so einem Skirenntag zusammenhängt. Ich danke dem Verein und seinen vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz, der einen schönen Wettkampftag ermöglicht.“

Startberechtigt sind alle, die ihren Hauptwohnsitz im Landkreis Augsburg haben und daneben alle Interessierten, die einem Sportverein im Landkreis Augsburg angehören und während der laufenden Saison nicht für einen auswärtigen Verein am Start waren. Vom Startgeld (Erwachsene 6,50 Euro, 0,50 Euro/Kind/Schüler/Jugendliche) wird ein Euro pro Erwachsener/Mannschaft an die Bürgerstiftung Augsburger-Land gespendet. Für alle Starterinnen und Starter besteht Helmpflicht.