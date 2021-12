Stadtbergen-Leitershofen

18:00 Uhr

"Die Motivation war das Helfen": Leitershofer spendet über 150 Mal Blut

Plus Mit 18 Jahren spendet Franz Schmid aus Leitershofen das erste Mal Blut, mit 70 zum letzten Mal. Seine Motivation ändert sich im Laufe der Jahre, erlischt aber nie.

Von Marco Keitel

Rund 75 Liter Blut hat der Leitershofer Franz Schmid in seinem Leben gespendet. Das entspricht einer zur Hälfte gefüllten Badewanne. 153 oder 154 Mal war er dafür bei einer freiwilligen Aktion des Bayerischen Roten Kreuzes, ganz sicher ist er sich da nicht mehr. Fast vierzig Stunden lag Schmid dort mit der Nadel im Arm auf einer Liege. Seit etwas mehr als sieben Jahren darf der heute 78-Jährige kein Blut mehr spenden, denn es gibt eine Altersgrenze. Was trieb ihn all die Jahre an?

