Sanierung der Bogenbrücke über die B300 beginnt Ende März

Plus Die Brücke zwischen Steppach und Deuringen ist eine wichtige Verkehrsverbindung. Mit der Sanierung entsteht auch ein breiterer Geh- und Radweg.

Die Bogenbrücke über die B300 zwischen Steppach und Deuringen wird voraussichtlich ab Ende März in mehreren Bauabschnitten instandgesetzt und für die Radfahrer und Fußgänger verbreitert. Unmittelbar im Anschluss daran baut die Stadt Neusäß die Gehwege, die auf die Brücke von beiden Seiten hinführen, zu kombinierten Geh- und Radwegen um.