Weihnachtsmärkte im Landkreis präsentieren sich wieder wie zuletzt 2019

In diesem Jahr werden in den meisten Städten und Marktgemeinden im Kreis Augsburg die Weihnachtsmärkte wieder so stattfinden wie früher. Eine Übersicht.

In den Städten im Augsburger Land hat zumindest in jeweils einem Büro die Weihnachtszeit schon längst begonnen, nämlich dort, wo die Weihnachtsmärkte geplant werden. Und auch bei einigen Vereinen ist gefühlt schon Advent: Nach zwei Jahren Pause organisieren auch sie jetzt wieder ihre Märkte – und treten damit auch in eine zeitliche Konkurrenz zueinander. Hier ein Überblick über das, was in den meisten größeren Kommunen des Landkreises schon feststeht. Die Corona-Pandemie spielt dabei übrigens keine Rolle mehr. Der Weihnachtsmarkt mit den meisten Besucherinnen und Besuchern ist dabei üblicherweise jener auf dem Klostergelände in Oberschönenfeld mit bis zu 10.000 Personen in den Jahren vor Corona.

Oberschönenfeld Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld werde im Moment geplant wie in den Jahren vor Corona , teilt die Sprecherin des Bezirks Schwaben , Natalie Acksteiner , mit, Veranstalter des Markts. "Selbstverständlich passen wir die Planungen aber an aktuelle Gegebenheiten und etwaige Vorgaben an, sofern solche notwendig werden sollten", so Acksteiner weiter. Bislang gibt es diesen speziellen Pandemie-Vorgaben aber nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt wird für Oberschönenfeld mit mehr als 40 Ausstellern und Ausstellerinnen vor Ort geplant, die sich auf den Innen- und Außenbereich verteilen. "Ergänzend bieten wir ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Kurzführungen, Bastelaktionen, einem Nikolaus und weiteren Angeboten. Die Museen stehen den Besucherinnen und Besuchern während des Weihnachtsmarkts bei freiem Eintritt offen", so die Sprecherin weiter.

Der diesjährige in werde im Moment geplant wie in den Jahren vor , teilt die Sprecherin des Bezirks , , mit, Veranstalter des Markts. "Selbstverständlich passen wir die Planungen aber an aktuelle Gegebenheiten und etwaige Vorgaben an, sofern solche notwendig werden sollten", so weiter. Bislang gibt es diesen speziellen Pandemie-Vorgaben aber nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt wird für mit mehr als 40 Ausstellern und Ausstellerinnen vor Ort geplant, die sich auf den Innen- und Außenbereich verteilen. "Ergänzend bieten wir ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Kurzführungen, Bastelaktionen, einem Nikolaus und weiteren Angeboten. Die Museen stehen den Besucherinnen und Besuchern während des bei freiem Eintritt offen", so die Sprecherin weiter. Gersthofen Das Wintermärchen auf dem Gersthofer Weihnachtsmarkt hat im vergangenen Jahr keine Pause gemacht – und auch 2022 ist ab dem 28. November bis zum 30. Dezember, donnerstags und freitags jeweils von 14 bis 21 Uhr und an den Wochenenden (bis auf 24. und 25. Dezember) jeweils von 11 bis 21 Uhr.

Das Wintermärchen auf dem Gersthofer hat im vergangenen Jahr keine Pause gemacht – und auch 2022 ist ab dem 28. November bis zum 30. Dezember, donnerstags und freitags jeweils von 14 bis 21 Uhr und an den Wochenenden (bis auf 24. und 25. Dezember) jeweils von 11 bis 21 Uhr. Neusäß In Neusäß hat sich durch die Corona-Zeit ein neues Weihnachtsmarktformat entwickelt, die "Märchenweihnacht", die aus dem altbekannten Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße und zusätzlich aus einem Märchenspaziergang besteht. "An dem Märchenspaziergang wurde festgehalten, da es so viel positive Resonanz seitens der Bürgerinnen und Bürger gab", teilt die Sprecherin der Stadt, Michaela Axtner , mit. Das Thema des diesjährigen Märchens ist " Weihnachten in Bullerbü " von Astrid Lindgren . "Dies freut die Stadt besonders, befindet sich doch die Partnerstadt Eksjö /Schweden in der Nähe von Lindgrens Geburtsort", so Axtner weiter. Geöffnet ist an den vier Adventswochenenden zwischen 25. November und 18. Dezember jeweils freitags und samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Zehn verschiedene Märchen der Brüder Grimm waren schon auf dem Märchenspaziergang in Neusäß zu entdecken. Foto: Christoph Stoll (Archivbild)

Königsbrunn In Königsbrunn wird der Nikolausmarkt 2022 stattfinden wie zu Vor-Corona-Zeiten. "Er wird nach derzeitigem Planungsstand nicht kleiner ausfallen, da sich die Vereine, Schulen, Kitas und Künstler wieder wie gewohnt präsentieren möchten – und sich schon sehr darauf freuen", sagt eine Sprecherin der Stadt. Termin ist, wie gewohnt, das zweite Adventswochenende auf dem Vorplatz der Hydro-Tech Eisarena. Natürlich sind auch der Nikolaus und sein Engel wieder unterwegs und verteilen Überraschungen an die kleinen Besucherinnen und Besucher. Öffnungszeiten sind Freitag, 2. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 4. Dezember ab 14 bis 20 Uhr.

In wird der Nikolausmarkt 2022 stattfinden wie zu Vor-Corona-Zeiten. "Er wird nach derzeitigem Planungsstand nicht kleiner ausfallen, da sich die Vereine, Schulen, Kitas und Künstler wieder wie gewohnt präsentieren möchten – und sich schon sehr darauf freuen", sagt eine Sprecherin der Stadt. Termin ist, wie gewohnt, das zweite Adventswochenende auf dem Vorplatz der Hydro-Tech Eisarena. Natürlich sind auch der Nikolaus und sein Engel wieder unterwegs und verteilen Überraschungen an die kleinen Besucherinnen und Besucher. Öffnungszeiten sind Freitag, 2. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 4. Dezember ab 14 bis 20 Uhr. Bobingen Der Christkindlmarkt in Bobingen öffnet traditionell am ersten Adventwochenende, in diesem Jahr vom 24. bis 27. November, donnerstags bis samstags von 17 bis 21 Uhr, und sonntags von 14 bis 20 Uhr auf dem Zentrumsplatz und am Rathaus der Stadt Bobingen . Veranstalter ist der Gewerbeverein, das städtische Kulturamt steuert das Rahmenprogramm wie die Auftritte der Musikschulen und den Handwerkermarkt bei.

Der in öffnet traditionell am ersten Adventwochenende, in diesem Jahr vom 24. bis 27. November, donnerstags bis samstags von 17 bis 21 Uhr, und sonntags von 14 bis 20 Uhr auf dem Zentrumsplatz und am Rathaus der Stadt . Veranstalter ist der Gewerbeverein, das städtische Kulturamt steuert das Rahmenprogramm wie die Auftritte der Musikschulen und den Handwerkermarkt bei. Schwabmünchen Der Weihnachtsmarkt in Schwabmünchen werde dort "Hoigarten" genannt und von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen organisiert und werde auf jeden Falls stattfinden, heißt es aus dem Schwabmünchner Rathaus. Wegen der Details sei man aber noch in der Absprache, heißt es aus dem Rathaus.

Der in werde dort "Hoigarten" genannt und von der Werbegemeinschaft organisiert und werde auf jeden Falls stattfinden, heißt es aus dem Schwabmünchner Rathaus. Wegen der Details sei man aber noch in der Absprache, heißt es aus dem Rathaus. Meitingen Der Weihnachtsmarkt auf dem Meitinger Rathausplatz solle, so der aktuelle Stand, dieses Jahr am Samstag, 3. Dezember, wieder in üblicher Vor-Corona-Form mit Nikolaus unter Beteiligung der örtlichen Gruppen und Vereine stattfinden, heißt es aus dem Rathaus der Marktgemeinde.

Dicht umringt wurde der Nikolaus in Meitingen, als er den erwartungsvollen Kindern seine Geschenke überreichte. Zuletzt musste die beliebte Aktion jedoch ausfallen. Foto: Peter Heider (Archivbild)

Horgau Der Horgauer Christkindlmarkt am Freitag 2., und Samstag, 3. Dezember, findet wieder auf und um den Martinsplatz statt. Am Freitag von 18 bis 22 Uhr und am Samstag von 16 bis 22 Uhr öffnen die Vereine und Fieranten ihre Buden und Stände, dazu gibt es ein Rahmenprogramm. Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken im Gemeindegebiet zugute.

Fischach In Fischach wird es beides geben: Den Weihnachtsmarkt in der vor der Corona-Zeit üblichen Form auf dem Rathausplatz an einem Wochenende im Dezember und gleichzeitig auch eine Attraktion, die in den vergangenen zwei Jahren viel Zuspruch gefunden hat: Im Moment wird geplant, wieder Weihnachtsschaufenster, vor allem für Kinder, zu installieren, da in diesem Jahr das Puppenspiel ausfallen muss.

In wird es beides geben: Den in der vor der Corona-Zeit üblichen Form auf dem Rathausplatz an einem Wochenende im Dezember und gleichzeitig auch eine Attraktion, die in den vergangenen zwei Jahren viel Zuspruch gefunden hat: Im Moment wird geplant, wieder Weihnachtsschaufenster, vor allem für Kinder, zu installieren, da in diesem Jahr das Puppenspiel ausfallen muss. Anhausen In der Marktgemeinde Diedorf gibt es keinen eigenen Weihnachtsmarkt , im Ortsteil Anhausen organisiert der Gartenbauverein am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, den Weihnachtsmarkt wie vor Corona auf dem Johann-Spengler-Platz.

In der gibt es keinen eigenen , im Ortsteil organisiert der Gartenbauverein am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, den wie vor auf dem Johann-Spengler-Platz. Leitershofen In dem Stadtberger Stadtteil wird es die Dorfweihnacht auf dem Brunnenplatz am 3. und 4. Dezember geben. Organisiert wird sie von Vereinen und Geschäftsleuten. Los geht es am Samstag um 15.30 Uhr, am Sonntag ist von 14.30 bis 19 Uhr viel (musikalisches) Programm und Leben an den 13 Ständen geboten. Die Budenbetreiber würden wie immer einen ordentlichen Teil ihres Gewinns für gemeinnützige Organisationen spenden, teilen die Organisatoren mit.

In dem Stadtberger Stadtteil wird es die Dorfweihnacht auf dem Brunnenplatz am 3. und 4. Dezember geben. Organisiert wird sie von Vereinen und Geschäftsleuten. Los geht es am Samstag um 15.30 Uhr, am Sonntag ist von 14.30 bis 19 Uhr viel (musikalisches) Programm und Leben an den 13 Ständen geboten. Die Budenbetreiber würden wie immer einen ordentlichen Teil ihres Gewinns für gemeinnützige Organisationen spenden, teilen die Organisatoren mit. Thierhaupten Der beliebte Engerlmarkt öffnet traditionell am ersten und zweiten Adventwochenende, vom 26. November bis 4. Dezember, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr in der Klosteranlage.

Lesen Sie dazu auch