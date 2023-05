Welden

13:00 Uhr

In Welden steht ein bayernweit einmaliges Haus aus Infraleichtbeton

Plus Bei der Häuserfahrt durch den Landkreis wird auch Auto Dorner in Welden angesteuert. Der Clou ist hier der bayernweit einzigartige Baustoff: Infraleichtbeton.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Ungewöhnliche und gleichzeitig auch noch ausgezeichnete Bauwerke - von denen gibt es eine ganze Reihe im Landkreis Augsburg. Beim Wettbewerb zur Förderung der Baukultur hat der Landkreis Augsburg zuletzt im Jahr 2021 besonders gute Beispiele von Neubauten und Restaurierungen oder Sanierungen ausgezeichnet. An diesem Wochenende unternimmt das Landratsamt gemeinsam mit dem Landesverein für Heimatpflege eine Fahrt zu einigen der damals ausgezeichneten Gebäude. Sie können auch ein Wegweiser für das Bauen der Zukunft sein - etwa mit einem völlig neuen Baustoff.

Im Erdgeschoss des Gebäudes im Gewerbegebiet von Welden befindet sich eine Kraftfahrzeug-Werkstatt. Foto: Marcus Merk

In Welden nahe Augsburg steht ein in seiner Art einzigartiges Bauwerk: Unten Kraftfahrzeug-Werkstatt, oben Wohnraum, umgesetzt mit dem innovativen Material Infraleichtbeton mit Recycling-Anteil. Die Ulrich Reitenberger Bau GmbH aus Laugna (Landkreis Dillingen an der Donau) hat das Gebäude realisiert. Ulrich Reitenberger schlug den Bauherren, der Familie Dorner vor, ein landesweites Leuchtturmprojekt aus der Gewerbeimmobilie zu machen und statt drei nur noch einen Baustoff zu verwenden. So entstand das bayernweit erste Gebäude aus Infraleichtbeton, der in der Bauwirtschaft als äußerst zukunftsträchtig gilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen