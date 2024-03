Minister hat Fördergeld für schnelles Internet im Gepäck

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker übergab in Welden Förderbescheide für die Glasfasererschließung nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie. Was sich dadurch ändern soll.

Der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker wurde im Markt Welden von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus vier Gemeinden freudig empfangen. Im Gepäck hatte er Förderbescheide für die Glasfasererschließung nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie.

So viel Fördergeld gibt es für schnelles Internet

Der Markt Welden sowie die Gemeinden Haldenwang, Horgau und Walkertshofen erhielten im Rahmen des Gigabit-Förderprogramms aufgrund ihres hohen Engagements in eine Gigabitgesellschaft Förderbescheide in Höhe von zusammen 5.163.618 Euro (Welden: 936.241 Euro, Haldenwang: 1.786.842, Horgau: 1.217.035, Walkertshofen: 1.223.500). Damit erhalten insgesamt 1.640 Adressen direkten Glasfaseranschluss. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir heute den Förderbescheid persönlich durch unseren Finanz- und Heimatminister Albert Füracker überreicht bekommen“, sagte Bürgermeister Stefan Scheider unter anderem in seiner Rede. „Mit dem Breitbandausbau erhält die Region die Möglichkeit, nicht abgehängt zu werden. So werden langfristig alle Menschen im Gemeindegebiet am gesellschaftlichen und digitalen Leben teilhaben können.“ Er betonte auch, dass der digitale Ausbau nur mit Fördermitteln des Freistaates Bayern möglich ist.

Das Ziel: Gigabit bayernweit

Der Freistaat Bayern engagiert sich seit Jahren massiv für eine Versorgung seiner Bürgerinnen und Bürger insbesondere in ländlichen Regionen zu ermöglichen, so der Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Übergabe der Förderbescheide. Er selbst stammt aus einer kleinen Kommune und könne daher die großen Herausforderungen zu diesem Thema verstehen. Bislang sind schon über 1.430 Gemeinden in das Förderverfahren eingestiegen, über 600 Millionen Euro Fördermittel wurden den Kommunen über die Gigabitförderung bereits zugesagt. 68 Prozent aller bayerischen Haushalte sind bereits gigabitfähig erschlossen. Das Ziel: Gigabit bayernweit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Aktuell verfügen rund 98 Prozent der bayerischen Haushalte über schnelles Internet (über 30 Mbit/s), heißt es im Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. Nach Abschluss aller laufenden Projekte werden über 99 Prozent der Haushalte in Bayern mit schnellem Internet versorgt sein. Im Zuge der bayerischen Breitbandförderung hat der Freistaat seit 2014 schon 2,4 Milliarden Euro investiert. Damit werden über 90.000 Kilometer Glasfaser in Bayern verlegt.

Minister spricht auch über IT-Sicherheit

Der Minister sprach gleichzeitig über IT-Sicherheit, ein Thema, das immer wichtiger wird. Die Expertinnen und Experten vom Landesamt für Sicherheit und Informationstechnik versuchen, Datensicherheit herzustellen und achten darauf, dass kein Cyber-Angriff durchkommt. Sie ist deutschlandweit die erste Sicherheitsbehörde. „Wir sind mit 94 Prozent aller Kommunen in Bayern in Kontakt, die auch ihre IT-Sicherheit dem Landesamt für Sicherheit anvertraut haben.“ Dieses Angebot wollte Albert Füracker an dieser Stelle auch den teilnehmenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern anbieten.