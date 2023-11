Bis Silvester müssen alle Kommunen zum Bahnausbau Stellung beziehen

Die Petition hat sich ausgezahlt: Zusmarshausen und 16 weitere Gemeinden müssen ihre Stellungnahme zum Bahnausbau Ulm-Augsburg erst zum Jahresende vorlegen.

Für Zusmarshausen ist es ein Erfolg: Die Marktgemeinde hat jetzt bis Ende des Jahres Zeit, zur geplanten ICE-Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg Stellung zu beziehen. Die Regierung von Schwaben hatte alle Städte und Dörfer, die vom Bahnausbau betroffen sein könnten, zu einer solchen Stellungnahme aufgerufen. Allerdings genügte vielen die dafür vorgesehene Frist bis Ende Oktober nicht. Zusmarshausen hatte deshalb vor kurzem eine Petition ins Leben gerufen, der sich 16 weitere Gemeinden aus den Landkreisen Augsburg und Günzburg angeschlossen haben. Diese Petition könne nun zurückgenommen werden, wie Bürgermeister Bernhard Uhl am Freitag erklärte.

Mehr als 2000 Menschen hatten die Petition unterschrieben, mit der Zusmarshausen sich mehr Zeit für eine Stellungnahme zum Bahnausbau verschaffen wollte. Bis Februar 2024 sollte die Frist verlängert werden. Nach und nach schlossen sich 16 Gemeinden der Forderung an. Schließlich sollten sie sich zu einem Milliardenprojekt der Bahn äußern, das die Landschaft in der Region gewiss verändern wird. Ganze elf Aktenordner füllen die Pläne, die von der Regierung von Schwaben im Zuge des Raumordnungsverfahrens an die Rathäuser in der Region ausgeliefert wurden.

Warum Zusmarshausen die Petition gestartet hat

In den Aktenordnern befinden sich die Pläne für vier verschiedene Trassenvarianten. Noch steht nicht fest, wo genau die neuen Gleise verlegt werden, auf denen Hochgeschwindigkeitszüge eines Tages mit bis zu 300 Stundenkilometern zwischen Ulm und Augsburg unterwegs sind. Auch Güterzüge sollen auf der Strecke verkehren. Läuft alles nach Plan, entscheidet der Bundestag 2025 darüber, welche der vier Trassenvarianten gebaut wird. Alle vier Trassen müssen jetzt erstmal durch das Raumordnungsverfahren. Und alle vier betreffen Zusmarshausen oder einen der zugehörigen Ortsteile.

Die Marktgemeinde brauche mehr Zeit, um die Flut an Unterlagen sorgfältig bearbeiten zu können, hatte der Zusmarshauser Bürgermeister mehrfach erklärt. "Es sollte allen Betroffenen bewusst sein, dass die Verbesserung des Schienennetzes der Deutschen Bahn mehr als notwendig ist und die Bahnlinie Ulm-Augsburg kommen wird." Mit der Fristverlängerung wolle er das Raumordnungsverfahren keinesfalls verzögern, sondern auf einen rechtssicheren und verträglichen Weg hinwirken, bei dem das Landschaftsbild geschont wird und Zusmarshausen sowie die Region später einen Nutzen haben solle.

So reagiert Zusmarshausen auf die neue Situation

Auch wenn Zusmarshausen jetzt nicht, wie in der Petition gefordert, bis Februar 2024 Zeit für eine Stellungnahme bekommen hat, sagt Bernhard Uhl zum Ergebnis der Bemühungen: "Damit kommen wir zurecht." Mit der jetzt zur Verfügung stehenden Zeit bis Ende des Jahres 2023 sei eine korrekte Stellungnahme wesentlich wahrscheinlicher. Er will dem Marktrat vorschlagen, die Petition zurückzunehmen.

Wie er von der Regierung von Schwaben erfahren habe, könnten auch die 16 Kommunen, die sich der Petition angeschlossen hatten, die Fristverlängerung bis 31. Dezember nutzen. Viele von ihnen haben inzwischen aber schon Stellung bezogen. Zusmarshausen hatte bereits eine Fristverlängerung bis kommenden Dienstag, 14. November. Die für Montag, 13. November, anberaumte Sondersitzung des Marktrates wurde jetzt wieder abgesagt.

Wie es zur Verlängerung der Frist gekommen ist

Die Landtagsabgeordnete Caroline Trautner (CSU) hatte die Petition in Empfang genommen, der FW-Landtagsabgeordnete und Digitalminister Fabian Mehring brachte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) mit dem Zusmarshauser Bürgermeister und weiteren Abgeordneten an einen Tisch. Hier äußerte Bernhard Uhl die Sorge, dass wegen einer zu kurzen Frist die Stellungnahme möglicherweise unvollständig eingereicht werde.

Bei weiteren Gesprächen mit der Abteilung Landesentwicklung im Bayerischen Wirtschaftsministerium, die für Raumordnungsverfahren zuständig ist, trugen die Vertreter aus Zusmarshausen ihre Argumente vor, darunter beispielsweise jenes, dass ein Höhenlageplan notwendig sei, um die Auswirkungen der Bahnstrecke auf die Gemeinden prüfen zu können.