Geplanter Bahnausbau: Verkehrsminister Bernreiter kommt nach Zusmarshausen

Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter macht in Zusmarshausen Halt, um über die Pläne zum Bahnausbau zu sprechen. Dabei soll es auch um einen möglichen neuen Bahnhof gehen.

Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) kommt nach Zusmarshausen. Bei einem Termin vor Ort, soll es um den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburger gehen. Die Marktgemeinde Zusmarshausen hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder zu Wort gemeldet. Unter anderem geht es dabei und einen Bahnhof, für den die Marktgemeinde kämpft.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter kommt am 7. März nach Zusmarshausen

Bereits bei der Einweihung des Augsburger Hauptbahnhofes im Dezember habe Bürgermeister Bernhard Uhl seinen Kontakt zum Staatsminister Bernreiter genutzt, um einen Besuch in Zusmarshausen zu bitten. Dieser Bitte komme der Staatsminister nun nach und wird am Donnerstag, 7. März die örtlichen Verhältnisse für einen möglichen Regionalhalt am Bahnprojekt Ulm-Augsburg in Augenschein nehmen. Das teilt die Gemeinde Zusmarshausen mit. Das Treffen soll auf dem Gelände der Firma Chefs Cullinar stattfinden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von ThingLink anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann ThingLink Oy Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bürgermeister Uhl informierte den Staatsminister schon beim Treffen in Augsburg, dass durch die Güterverkehrstauglichkeit die Fernverkehrsstrecke zwischen Ulm und Augsburg alle 20 km zwei Überholgleise benötigt. Aufgrund der Entfernung zum Hauptbahnhof Augsburg kommen diese Überholgleise in der Gemarkung der Marktgemeinde Zusmarshausen bei drei Trassenvarianten zum Liegen. Daraus wurde die Idee entwickelt, aus den vier Gleisen einen Nutzen für die Region in Form eines Regionalen Haltepunktes zu generieren. Dieser lässt sich allerdings nur an der sogenannten hellorangen Trasse sinnvoll verwirklichen. Mit Unterstützung von Landrat Martin Sailer (CSU) und der Gemeinde Zusmarshausen führt die Bayerische Eisenbahngesellschaft eine Potenzial-Abschätzung (nicht Analyse) für diesen Haltepunkt im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) durch, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Staatsminister Christian Bernreiter (CSU) Foto: Marcus Merk (Archiv)

Was sich die Gemeinde Zusmarshausen vom Besuch des Ministers erwartet

Der Ausbau der Bahnstrecke habe auch für Bayern eine große Bedeutung, um eine weitere Lücke an der Magistrale Paris-Budapest zu schließen. Deswegen erschien Bürgermeister Uhl eine Augenscheinnahme der Variante mit Regionalhalt, der sich auf Höhe der A8 befinden würde und der Alternative mit einem Brückenbauwerk von 25 bis 30 Metern (dunkelorange Trasse) sinnvoll. Uhl: „Der Besuch des Staatsministers ist ein wichtiger Schritt im Bahnprojekt. Ohne die Bayerische Staatsregierung kann kein zusätzlicher Haltepunkt im Schienenpersonennahverkehr entstehen.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch