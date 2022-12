Zusmarshausen

18:00 Uhr

Neun Bürgermeister fordern erneut Tempolimit auf der A8

Plus Bürgermeister fordern aufgrund der Energiekrise ein Tempolimit auf der A8. Die erste Resolution wird negativ beschieden, nun nehmen die Anrainerkommunen einen zweiten Anlauf.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

793 Unfällen hat es auf der A8 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im vergangenen Jahr gegeben. 2018 waren es 987, ein Jahr später 941 Unfälle. Mit anderen Worten: Bis zu drei Mal täglich kracht es auf dem Autobahnstück zwischen Adelzhausen und Günzburg. Fünf Menschen sind in diesem Zeitraum auf der A8 gestorben. Zahlen, die laut Bundesverkehrsministerium "nicht erheblich über der mittleren Unfallrate für Autobahnen in Bayern liegen" und auf "keine besondere Häufung" hinweisen. Dies habe eine Untersuchung der zuständigen Autobahn GmbH gezeigt. Damit gebe es für das Anfang des Jahres in einer Resolution von neun Bürgermeistern geforderte Tempolimit keine Notwendigkeit, so der Tenor des Schreibens, das unter anderem auch Bürgermeister Bernhard Uhl aus Zusmarshausen vorliegt. Nun unternehmen die Gemeinden einen neuen Anlauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen