Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Augsburg: Wahlergebnisse zu OB- und Stadtrat-Wahl

Nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern finden Sie hier aktuelle Ergebnisse für Augsburg: Wie fallen die Wahlergebnisse zu Stadtrat- und OB-Wahl aus?

Von Sascha Geldermann

Die Menschen in Augsburg wählen am 15. März den Oberbürgermeister (OB) und den Stadtrat. Am Abend wird sich der Blick auf die Wahlergebnisse richten. Wenn sie nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern vorliegen, finden Sie die Ergebnisse in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Augsburg: Stadtrat- und OB-Wahl

Bei der Kommunalwahl 2020 in Augsburg haben die Wahllokale am 15. März von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sobald die Stimmen ausgezählt sind und die Wahlergebnisse vorliegen, finden Sie sie hier:

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

In Augsburg wird es nach der Kommunalwahl 2020 auf jeden Fall einen neuen OB geben. Der bisherige Amtsinhaber Kurt Gribl hatte nämlich im vergangenen Jahr angekündigt, dass er auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Die Augsburger CSU setzt bei der aktuellen Wahl auf Eva Weber.

In Augsburg treten bei der OB-Wahl eine ganze Reihe von Kandidaten an. Hier ein Überblick:

CSU : Eva Weber

: Eva Weber SPD : Dirk Wurm

: Grüne: Martina Wild

AfD : Andreas Jurca

: Pro Augsburg : Claudia Eberle

: Die Linke : Frederik Hintermayr

: Freie Wähler : Peter Hummel

: FDP : Lars Vollmar

: ÖDP : Christian Pettinger

: Christian Pettinger WSA: Anna Tabak

Augsburg in Bürgerhand: Bruno Marcon

in Bürgerhand: Bruno Marcon V-Partei³: Roland Wegner

Die Partei: Lisa McQueen

Neben der OB-Wahl steht in Augsburg auch die Stadtrat-Wahl an. In dieses Gremium werden 60 Kandidaten gewählt, die von den Parteien und Wählergruppen aufgestellt wurden.

Ergebnis zu Bürgermeister- und Stadtratswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Augsburg

Im Jahr 2014 hatte Kurt Gribl direkt bei der Kommunalwahl mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen. Er setzte sich damit ohne Stichwahl durch. So sah das Ergebnis für den Stadtrat in Augsburg aus:

CSU : 23

: 23 SPD : 13

: 13 Grüne: 7

AfD : 4

: 4 CSM: 3

Pro Augsburg : 3

: 3 Die Linke : 2

: 2 Freie Wähler : 2

: 2 FDP : 1

: 1 ÖDP : 1

: 1 Polit-WG e.V.: 1

