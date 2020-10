13:23 Uhr

Am Mittwoch noch keine Entscheidung über Lockdown in Augsburg

Plus Die Stadt Augsburg will erst abwarten, zu welchen übergreifenden Regelungen Bund und Land kommen. Voraussichtlich herrscht Ende der Woche mehr Klarheit.

Von Stefan Krog

Für Augsburg wird am Mittwoch keine Entscheidung darüber getroffen werden, ob ein Lockdown kommt oder nicht. Vermutlich soll es dazu Ende der Woche mehr Klarheit geben, so die Stadt am Mittwochvormittag.

Augsburg will Beratungen von Bund und Land über Lockdown abwarten

Hintergrund ist, dass zunächst abgewartet werden soll, wie die am Mittwochmittag startenden Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Länderchefs laufen. Für Donnerstag hat Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) angekündigt, den weiteren bayerischen Weg zu skizzieren. Die Maßnahmen von Bund und Land seien die Grundlage dafür, gemeinsam mit dem Freistaat über das Vorgehen in Augsburg zu entscheiden, so die Stadt.

Ursprünglich hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) eine Entscheidung für Mitte der Woche in Aussicht gestellt, wobei damals der Zeitplan von Bund und Land noch nicht feststand. Für eine schnellere Entscheidung sieht die Stadt offenbar keine Notwendigkeit. Zwar ist der Inzidenzwert am Mittwoch weiter auf 224,2 gestiegen und belegt damit in Bayern weiterhin einen Spitzenplatz, allerdings ist diese Steigerung nicht mehr so stark wie zuletzt. Ein langsames Abflauen des Trends lässt sich daraus aber noch nicht ablesen - dafür ist die Entwicklung eines Tages bei Weitem nicht aussagekräftig genug.

Ein Szenario: Einzelhandel bleibt offen, Gastronomie muss schließen

Je nachdem, welche übergeordneten Regeln vorgegeben werden, wird für Augsburg womöglich gar kein spezieller Weg eingeschlagen werden. Das Diskussionspapier zwischen Bund und Ländern sieht bundesweit vor, den Einzelhandel geöffnet zu lassen, die Gastronomie aber zu schließen und Unterhaltungsveranstaltungen zu untersagen. Persönliche Kontakte in der Öffentlichkeit und Wohnungen sollen weiter möglich sein, aber mit Einschränkungen. An Ausgangsbeschränkungen ist wohl nicht gedacht. In punkto Schulen und Kitas hatte die Stadt angesichts der explodierenden Infektionszahlen in Augsburg bereits am Wochenende verkündet, dass es für weitergehende Schulen nach dem Ende der Herbstferien einen Wechsel zwischen Präsenz- und Heimunterricht geben soll. Grundschulen und Kitas bleiben voll im Präsenzmodus.

Regelungen enden womöglich nicht an den Stadtgrenzen

Mit einer bundes- oder landesweiten Regelung würde sich auch das Problem erledigen, das sich im Fall eines aufs Stadtgebiet begrenzten Lockdowns ergeben hätte. In diesem Fall hätte es für Augsburg Einschränkungen gegeben, in unmittelbar angrenzenden Nachbargemeinden wäre es aber zum Beispiel bei geöffneten Lokalen geblieben.

