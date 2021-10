Augsburg

06:00 Uhr

Abzug ins Gesundheitsamt: Einschränkungen nicht nur bei Büchereien

Plus Um Personal für die Pandemie-Bekämpfung zu haben, wird das Bücherei-Angebot in Augsburg eingeschränkt. Andere Referate müssen noch mehr Personal abgeben.

Von Stefan Krog

Es bleibt vorerst bei starken Einschränkungen in mehreren Augsburger Stadtteilbüchereien. Die Büchereien in Lechhausen, Göggingen und Kriegshaber sind teils ganz geschlossen, teils nur eingeschränkt geöffnet - vor allem, weil Mitarbeiter der Bibliotheken in der Corona-Nachverfolgung arbeiten müssen. Das stößt auf Kritik, einen Kurswechsel gibt es in der Stadtregierung deshalb aber nicht. Die Verwaltung hofft allerdings, die Einschränkungen mittelfristig ein Stück weit zurückfahren zu können.

