Augsburg

01.07.2021

Augsburger Jugendgangs: Warum die Polizei mehrere Gruppen im Blick hat

Graffiti an einer Wand am Drei-Auen-Platz in Oberhausen: Es ist einer der Orte, den die Polizei als Treffpunkt von Jugendgruppen genauer im Blick hat. Vor allem Drogenhandel sei hier ein Thema, heißt es.

Plus Die Maxstraßen-Randale hat die Diskussionen um Jugendkriminalität neu angefacht. In Augsburg werden mehrere Gruppen beobachtet. Es geht vor allem um Drogenhandel.

Von Jörg Heinzle

Keiner will das Wort sagen. Bei der Polizei spricht man lieber von "Jugendgruppierungen", um das Problem nicht noch größer zu machen, als es ist. Auch Sozialarbeiter vermeiden das Wort, es erinnere zu sehr an Spielfilme aus den USA. Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat es nach der Krawallnacht in der Innenstadt aber getan. Sie sprach von Gangs, die sich dort mit der Polizei angelegt hätten. Unabhängig davon, wie man es nennen mag: Die Polizei bestätigt, dass sie in Augsburg mehrere Jugendgruppierungen im Blick hat, die auch durch Kriminalität auffallen. Es geht vor allem um Drogenhandel, teils auch in größerem Stil.

