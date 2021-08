Betrunkener Autofahrer versteckt sich in einem Gebüsch

Er hatte sich in Hochzoll mit dem Auto überschlagen. Die Polizei findet den Mann und kennt den Grund für die Flucht.

Ein betrunkener Autofahrer, der in Hochzoll einen Unfall verursachte, hat jetzt mächtig Ärger. Der Unfall passierte am Dienstagabend.

Gegen 21.40 Uhr teilten Zeugen über Notruf mit, dass sich in der Grüntenstraße soeben ein Pkw in einem Grünstreifen überschlagen habe. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Polizei wurde im Anschluss in einer Grünanlage im Übergang von der Grüntenstraße zur Maria-Alber-Straße ein Pkw Mazda gefunden. Er lag auf dem Dach.

Alkoholtest ergibt Wert von 1,8 Promille

Der Fahrer konnte sich kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus seinem Fahrzeug befreien und flüchtete in nördliche Richtung. Im Rahmen der sofortigen Fahndung wurde der 37-jährige Fahrer wenig später aufgegriffen. Der Unfallverursacher, welcher bei dem Überschlag Prellungen erlitt, versuchte, sich vor den Einsatzkräften in einem Gebüsch zu verstecken, was jedoch misslang. Der Grund für seine Flucht war schnell gefunden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb ihn die Einsatzkräfte zur Blutentnahme ins Krankenhaus Friedberg begleiteten, wo er auch hinsichtlich seiner Verletzungen untersucht wurde. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 37-Jährige vermutlich zuvor die Meringer Straße in nördliche Richtung, überquerte die Friedberger Straße und fuhr dann in einer Rechtskurve geradeaus in die dortige Grünanlage. Dort kollidierte er mit dem dicht bewachsenen Buschwerk, weshalb sich das Fahrzeug überschlug. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (möh)