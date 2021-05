Augsburg

vor 1 Min.

Corona-Schutz für Bedürftige: Augsburg impft ab nächster Woche bei der Tafel

Impfaktionen gegen Corona in besonders betroffenen Stadtteilen sind auch in Augsburg geplant.

Plus Ministerpräsident Markus Söder will gezielte Corona-Impfungen in besonders betroffenen Stadtteilen. Welche Projekte die Stadt Augsburg plant.

Von Jörg Heinzle

In Bayern soll nach dem Willen von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) noch gezielter geimpft werden - unter anderem in Stadtvierteln, in denen sozial schwächere Menschen und mehr Migranten leben. Das hat er in einem Interview mit unserer Redaktion angekündigt. In Augsburg soll ein erstes Projekt in Zusammenarbeit mit der Tafel-Organisation bereits in der kommenden Woche beginnen.

