Augsburg

vor 16 Min.

Corona bringt Augsburgs Schulen an ihre Belastungsgrenze

Plus Seit den Herbstferien haben sich 354 Schüler mit dem Coronavirus infiziert, fast alle Schulen in Augsburg sind betroffen. Für die Verantwortlichen ist es ein Kraftakt.

Von Andrea Baumann

Corona-Infektionen in Augsburg häufen sich seit einiger Zeit bei der jungen Generation - aktuell beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen fast 1000 und liegt damit fast doppelt so hoch wie der stadtweite Durchschnitt. Neben den Kindertagesstätten bekommen insbesondere die Schulen diese Entwicklung zu spüren: Seit den Herbstferien wurden dem Gesundheitsamt aus den Bildungsstätten 354 positive Fälle gemeldet. "Betroffen sind alle Schularten und nahezu alle Schulen, selbst solche, die seit einem Jahr keine Fälle mehr hatten", sagt Gesundheitsreferent Reiner Erben. Im Bereich der Grund- und Mittelschulen liegen laut Staatlichem Schulamt aktuell 179 positive Tests vor, darüber hinaus befinden sich weitere 281 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Geringfügig stärker vom Infektionsgeschehen seien die westlichen Stadtteile wie Pfersee oder Kriegshaber betroffen, heißt es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen