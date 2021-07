Die Reisebranche in Augsburg nimmt wieder Fahrt auf

Plus Die Sommerferien rücken näher und damit auch die Urlaubszeit. Für Augsburgs Reiseunternehmen bedeutet das den Neustart nach der langen Corona-Pause.

Malte Zahn ist Busfahrer beim Augsburger Reiseunternehmen Hörmann und macht auf dem Betriebshof in Rehling (Landkreis Aichach-Friedberg) sein Fahrzeug flott. Da wird hier noch gewischt und dort der Gurt zurechtgelegt: Nach knapp sieben Monaten Pause geht Zahn für seinen Arbeitgeber im Juli erstmals wieder auf Fahrt: „Ich bin heilfroh, aber auch ein wenig nervös, ob alles reibungslos klappt“, verrät er. Zur Überbrückung während des Lockdowns ist Malte Zahn in Nördlingen Linienbus gefahren, nun bringt er eine Italienische Reisegruppe vom Flughafen München nach Ingolstadt. „Ich mag den Umgang mit den Gästen und entdecke gerne Länder“, beschreibt er Gründe für seine Rückkehr.