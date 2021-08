Polizei fasst flüchtigen Motorradfahrer - er ist schwer verletzt

Ein Motorradfahrer verletzt sich bei einem Unfall auf der B2 schwer, flüchtet aber. Die Polizei sucht mit Drohne und Hund nach ihm.

Am Freitag um 22.44 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über den Notruf einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße auf Höhe der Autobahnanschlusstelle Augsburg-West in Fahrtrichtung Donauwörth. Der Zeuge gab an, dass ein Motorrad beteiligt war, das sich von der Unfallstelle entfernte.

Im Rahmen der Fahndung fand die Polizei das Motorrad. Dieses lag nach einem weiteren Unfall mit einem Verkehrszeichen auf dem Grünstreifen neben der B2. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Allerdings blieben die Schuhe des Motorradfahrers an der Unfallstelle zurück. Ermittlungen ergaben zudem, dass es sich bei dem Kennzeichen wohl um eine Dublette handelte. Im weiteren Verlauf wurde die Fahndung nach dem unbekannten Motorradfahrer, der sich möglicherweise schwer verletzt hatte, intensiviert.

Polizei sucht mit Drohne und Hund nach Motorradfahrer

Dabei suchte die Polizei zu Fuß als auch motorisiert den Nahbereich der Unfallstelle ab. Weiterhin wurde mittels Drohne und schließlich auch mit einem Personensuchhund nach dem Flüchtigen gesucht. Schlussendlich konnte auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B2 eine Person, die den dortigen Erdwall herunterrollte, entdeckt werden. Dabei handelte es sich tatsächlich um den flüchtigen Motorradfahrer. Er wies deutliche Verletzungen auf und wurde mit dem Rettungsdienst in Begleitung einer Polizeistreife in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Die Polizei stellte fest, dass gegen den Mann noch zwei offene Haftbefehle vorliegen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Unfallflucht ermittelt. (bau)