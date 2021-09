"Härtester Wahlkampf, den ich erlebt habe": Volker Ullrich verteidigt Direktmandat

Plus Die CSU und ihr Abgeordneter Volker Ulrich haben auch in Augsburg stark verloren. Dennoch gelingt es der Partei, die Konkurrenten auf Abstand zu halten.

Der Stress der vergangenen Wochen ist Volker Ullrich deutlich anzumerken. Seine Stimme ist heiser, er wirkt etwas abgekämpft, als er am Sonntagabend um kurz vor 20 Uhr ins Augsburger Rathaus kommt. Ullrich, der seit 2013 für die Augsburger CSU im Bundestag sitzt, hat einen Marathon-Wahlkampf hinter sich. Er sagt: „Es war der härteste und intensivste Wahlkampf, den ich bisher erlebt habe.“