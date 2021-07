Augsburg

Mit der Hochwasser-Katastrophe kommen die Erinnerungen an die Pfingstflut

Plus Mit der aktuellen Hochwasser-Katastrophe kommen bei Augsburgern Erinnerungen an das Pfingsthochwasser hoch. Betroffene erzählen, wo sie Unterschiede und Parallelen sehen.

Von Ina Marks

Susanne Braun kann sich im Fernsehen die Bilder von der aktuellen Hochwasserkatastrophe kaum anschauen. Dann steigen Erinnerungen in ihr hoch, an damals, als das Wasser der Wertach unaufhaltsam in ihre Straße kam, in die Uhlandstraße in Pfersee. Ihr Mann Gernot und sie versuchten noch schnell, Sachen aus dem Keller zu retten. Gerade als sie ihn sicherheitshalber verließen, barsten die Scheiben. Die Brauns sind nur eine von vielen Familien, die dem Augsburger Pfingsthochwasser 1999 zum Opfer fielen. Rund 10.000 Bürgerinnen und Bürger waren betroffen, als das Gögginger Ackermannwehr nach tagelangen Regenfällen von Bäumen, die in die Wertach gefallen waren, verstopft wurde. In der Nacht auf Pfingstsonntag brach der Damm. „Das Hochwasser jetzt hat natürlich eine ganz andere Dimension, es ist viel schlimmer, schockierender“, sagen die Brauns. Schließlich waren in Augsburg damals keine Todesopfer zu beklagen. Die Schäden waren zwar auch beträchtlich, hatten aber nicht dieses Ausmaß, wie gerade in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder in Teilen Bayerns. Zwei Ehepaare und eine Frau erzählen, wie sie das Augsburger Pfingsthochwasser vor über 20 Jahren erlebt haben, wie lange die Aufräumarbeiten dauerten und wo sie Unterschiede und Parallelen zur aktuellen Katastrophe sehen.

