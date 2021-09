Augsburg

Prognosen sehen SPD und Grüne vorn: Wie eng wird es für die CSU in Augsburg?

Plus Augsburg galt bei Bundestagswahlen für CSU-Kandidaten als sichere Bank. Nun gibt es Prognosen, die einen Sieg von SPD oder Grünen für möglich halten. Eine Daten-Analyse.

Von Jörg Heinzle

Am Dienstag war Volker Ullrich in Berlin, bei der letzten Sitzung des Bundestags vor der Wahl. Am Mittwochmorgen stand der CSU-Abgeordnete schon wieder vor dem Augsburger Hauptbahnhof, um mit Pendlern ins Gespräch zu kommen. Der Terminkalender des 45-Jährigen ist bis zum Wahltag am 26. September eng getaktet. Zwei Mal schon hat Ullrich das Direktmandat in Augsburg geholt, auch dieses Mal gilt er als Favorit. Er kann sich seiner Sache aber nicht mehr so sicher sein – zumindest, wenn man mehreren Prognosen glaubt. Es gibt Wahlforscher, die in Augsburg die Grünen und ganz aktuell sogar die SPD knapp vorne sehen. Sollten diese Prognosen stimmen, käme das einer Sensation gleich. Seit der Gründung der Bundesrepublik gewann die CSU in Augsburg nur ein Mal, 1972, nicht das Direktmandat. Doch selbst im Lager von Grünen und SPD will man an eine solche Sensation bislang nicht so recht glauben.

