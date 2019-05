06:01 Uhr

Bekommt Augsburg ein großes Ankerzentrum für Flüchtlinge?

Plus Die Asyl-Einrichtung in Donauwörth mit 800 Flüchtlingen schließt Ende 2019. Wo wird der neue Standort dann in Schwaben sein? Neben Kempten ist auch Augsburg potenzieller Kandidat.

Von Michael Hörmann

Der Termin steht: Ende 2019 wird das Ankerzentrum Donauwörth definitiv geschlossen. Es ist derzeit die zentrale Asyl-Aufnahmeeinrichtung für den Regierungsbezirk Schwaben. In Donauwörth leben rund 800 Flüchtlinge. Zwei Zweigstellen des Ankerzentrums gibt es im Stadtgebiet Augsburg. In den Einrichtungen in Inningen und Kriegshaber leben gegenwärtig insgesamt 190 Flüchtlinge.

Zuständig für die Unterbringung ist die Regierung von Schwaben. Sie hat auch die Frage zu klären, an welchen Standort künftig die große Aufnahmeeinrichtung sein soll. Kempten gilt als potenzieller Kandidat. Allerdings ist eine Entscheidung noch nicht getroffen worden. Demzufolge könnte auch die Bezirkshauptstadt Augsburg ein Thema sein. Die zuständige Behörde hält sich bedeckt Auf Anfrage unserer Redaktion gab es von Seiten der Regierung jedenfalls keine generelle Absage an den Standort Augsburg. Man könne und wolle nicht ausschließen, dass die Wahl auf Augsburg falle. Karl-Heinz Meyer, Sprecher der Regierung, sagt: „Die Ankereinrichtung Donauwörth wird entsprechend einer Zusage der Bayerischen Staatsregierung zum 31. Dezember 2019 geschlossen. Zur Frage nach einem künftigen Standort für eine Anker-Einrichtung in Schwaben gibt es bei der Regierung derzeit keinen neuen Sachstand.“ Neben dem Zentrum in Donauwörth sowie den beiden Augsburger Zweigstellen werden derzeit weiterre Filialen in Neu-Ulm und Mering eingerichtet. Start ist jeweils im Sommer. Zur Zukunft der Zweigstellen in Augsburg lässt sich die Regierung von Schwaben nicht festnageln. Inningen und Kriegshaber würden weiterhin zur Entlastung des Standorts Donauwörth benötigt. „Der Fortbestand von Inningen und Kriegshaber hängt von der weiteren Zugangsentwicklung der Flüchtlingszahlen ab“, sagt Meyer. Mitte August 2018 war die Einrichtung in Inningen bezogen worden. Kriegshaber zog mit einem größeren Gebäude im November nach. In einem früheren Verwaltungsgebäude mit der Adresse Kobelweg 82a sind knapp 140 Flüchtlinge untergebracht. Dazu gehören auch Familien mit Kindern. An beiden Standorten sind Personen untergebracht, die vor der Rückführung in ihr Heimatland stehen oder die auf die endgültige Entscheidung über ihren Asylantrag warten. Es gibt laut Meyer einen regelmäßigen Wechsel. Freie Plätze in Inningen und Kriegshaber werden mit Bewohnern aus Donauwörth belegt. Asyl-Zweigstellen: So läuft es Inningen und Kriegshaber Die Abläufe in den beiden Einrichtungen haben sich eingespielt, heißt es. Es finden von Montag bis Freitag Erstorientierungs- und Wegweiserkurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Zusammenarbeit mit einem externen Bildungsträger statt. Die Flüchtlings- und Integrationsberatung sei regelmäßig vor Ort, sagt Meyer, um die Bewohner rund um das Thema Asyl zu beraten und bei gesundheitlichen, kulturellen oder gesellschaftlichen Problemen zu unterstützen. Seit Februar 2019 kümmert sich zudem eine Ehrenamtskoordinatorin der Malteser in beiden Unterkünften um die Vernetzung der ehrenamtlichen Unterstützungsangebote, die auf vorhandene Strukturen in Inningen und Kriegshaber Bezug nehmen. Auf diese Weise konnten schon einige Angebote für Bewohner innerhalb und außerhalb unserer Einrichtungen geschaffen werden. Die freie evangelische Gemeinde in Kriegshaber bietet zum Beispiel wöchentlich Kochmöglichkeiten für die Bewohner der Unterkunft an. Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Michael Hörmann: Asyl: Regierung muss zügig über Ankerzentrum informieren

