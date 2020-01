15:35 Uhr

CSU Augsburg tauscht Stadtrats-Kandidaten auf der Liste aus

Am 15. März finden in Bayern die Kommunalwahlen statt.

Die Augsburger CSU hat ihre Liste vor den Kommunalwahlen geändert. Als Grund für den Rückzug des Kandidaten werden gesundheitliche Gründe genannt.

Auf der Stadtratsliste der CSU gibt es im hinteren Mittelfeld einen Austausch. Gabriel Georgs ( Haunstetten) habe seinen Verzicht aus gesundheitlichen Gründen angekündigt, gab die CSU am Freitag bekannt. Nachrücker ist Hans-Georg Niedermeyer (Herrenbach-Spickel-Schäfflerbach). Georgs hatte seinen Entschluss parteiintern bereits am 28. Dezember bekannt gegeben. Man respektiere Georgs’ Entscheidung, seine Kräfte für berufliche Herausforderungen aufzusparen, so Parteichef Volker Ullrich. Die Partei werde „geschlossen und mit großer Einigkeit“ in den nun beginnenden Wahlkampf ziehen.

Augsburger CSU tauscht Stadtrats-Kandidaten aus

Georgs’ Rückzieher hatte sich bereits abgezeichnet. Zuletzt meldete Oliver Heim, bisher Chef des Ortsverbands in Inningen, Ansprüche an. Heim wurde, weil er auf der Liste der Vereinigung WSA kandidiert, von der CSU seines Amtes enthoben, wehrt sich parteiintern aber dagegen. Hintergrund des Konflikts zwischen der Augsburger CSU und der Führung des Inninger Stadtteilverbands sind politische Differenzen. Heim steht für einen stark konservativen Kurs, die Augsburger CSU eher für einen liberale Ausrichtung. Bei der Listenaufstellung für die Stadtratsliste scheiterte Heim. OB-Kandidatin Eva Weber sagte damals, die CSU-Liste steht für „die bürgerliche Mitte“, während in Inningen „Personen, die eher am rechten Rand anzusiedeln sind“, dominierten. (skro)

Themen folgen