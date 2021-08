Debatte

vor 33 Min.

Die Augsburger Maximilianstraße ist ein Schatz – und ein Problemfall

Plus Augsburgs schönster Straßenzug ist ein kunsthistorischer Schatz, wird aber auch zu Tode geliebt. Um das Dilemma zu lösen, gäbe es viele Möglichkeiten.

Von Angela Bachmair

Immer noch? Oder schon wieder? Die Augsburger Maximilianstraße (ich nenne sie hier mal der Kürze halber die M.) ist seit Jahrzehnten ein Problemfall. Nein, stimmt natürlich nicht: sie ist seit Jahrhunderten ein wunderschöner Straßenzug, eine Stadtachse, die Nord und Süd mit den schönsten Baukunstwerken verbindet, ein städtebaulicher Glücksfall, der Augsburg weithin berühmt gemacht hat. Und trotzdem: Seit mehr als 30 Jahren (vermutlich sogar länger) stellt sich immer wieder das Problem der Übernutzung, der falschen Nutzung, der Gefährdung dieser Straßenzugs, heißt es immer wieder "Die M. geht kaputt", werden Kommunalpolitiker immer wieder dringend zur Rettung der M. aufgerufen. Man kann es so sehen: Die M. ist ein Problemfall, gerade weil sie so schön ist. Das haben zentrale, bedeutsame und schöne Stadträume so an sich: Alle wollen sie nutzen und wollen da rein, und dann wird so eine Straßen schon mal zu Tode geliebt.

