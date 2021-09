Sanierungsstau, gesperrte Hallen: Augsburg muss das Gebäude-Problem lösen

Plus Dass Turnhallen kurz vor Schulstart gesperrt werden, ist nicht überraschend. Viele städtische Gebäude sind in schlechtem Zustand. Augsburgs Stadtregierung hat das Problem geerbt.

Es sind schlechte Nachrichten vor dem Start des neuen Schuljahres. Doch wirklich überraschend kommen sie nicht: Die Stadt muss mehrere Turnhallen sperren. Noch mehr Schülerinnen und Schüler müssen jetzt mit Bussen durch die Stadt gefahren werden, damit sie überhaupt Sportunterricht machen können. Und auch Vereine müssen jetzt umplanen, ausweichen - und manche Sportgruppe wird auf der Suche nach einem Platz womöglich auch leer ausgehen. Die Gründe für die Sperrungen sind in den konkreten Fällen unterschiedlich - in Haunstetten ist es ein Marderschaden in der Lüftung, wodurch womöglich schadstoffhaltige Materialen in die Luft gelangen können. Am Rudolf-Diesel-Gymnasium kommt Wasser durchs Dach, und auch in einer Turnhalle des Fugger-Gymnasiums gibt es einen Wasserschaden. Klar ist aber: Die aktuellen Sperrungen sind auch eine Folge massiven Sanierungsstaus bei städtischen Gebäuden. Es ist die Spitze des Eisbergs. Und man muss damit rechnen, dass es noch einige schlechte Nachrichten und kurzfristige Sperrungen in den nächsten Jahren geben wird. Es ist Zeit, dass leidige Immobilien-Thema in der Stadt grundlegend neu anzupacken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen