vor 17 Min.

Die Parteien in Augsburg bringen ihre OB-Kandidaten in Stellung

Die OB-Wahl in Augsburg wird spannend: Kaum hat die CSU Eva Weber nominiert, gibt es das erste politische Scharmützel. Die Freien Wähler mosern.

Von Michael Hörmann

Wer neuer Oberbürgermeister in Augsburg werden soll, entscheiden die Wähler am 15. März 2020. Nahezu alle Parteien und Gruppierungen haben sich inzwischen aber festgelegt, wer für sie ins Rennen gehen wird. Offen ist die Personalie bei den Grünen, deren Mitglieder die Wahl unter drei Bewerbern haben, und bei Pro Augsburg.

Am Montagabend hat die CSU die Finanz- und Wirtschaftsreferentin Eva Weber, 41, zur OB-Kandidatin nominiert. Die FDP zieht am Samstag mit ihrem Kandidaten nach. Lars Vollmar soll für die Liberalen antreten. Der 44-Jährige ist angestellt im Produktmanagement einer IT-Firma. Die Augsburger SPD hat in der Vorwoche Sport- und Ordnungsreferent Dirk Wurm, 39, als OB-Kandidat präsentiert. Offiziell gekürt wird er am 19. Juli.

Andere Parteien haben diesen Schritt bereits getan. Den Anfang machte die AfD, die Stadtrat Markus Bayerbach, 56, als Kandidaten benannt hat. Die Bürgervereinigung WSA (Wir sind Augsburg) und die Bürgerbewegung „Augsburg in Bürgerhand“ wollen im März 2020 erstmals antreten. Dazu benötigen sie im Vorfeld 470 Unterstützungsunterschriften. Die OB-Kandidaten sind nominiert. Für die WSA ist es die Vereinsvorsitzende Anna Tabak, 32. Bei „Augsburg in Bürgerhand“ tritt Bruno Marcon, 65, an. Personelle Vorentscheidungen sind bei der ÖDP (Stadtrat Christian Pettinger), der Linkspartei (Bezirksrat Frederik Hintermayr ) und den Freien Wählern (Peter Hummel) gefallen. Nach allem, was aus diesen Parteien zu hören ist, werden die aufgeführten Personen ohne Konkurrenz aus den eigenen Reihen als OB-Kandidaten nominiert.

Bei den Grünen ist die Personalie am spannendsten

Am spannendsten bleibt die Personalie bei den Grünen. Fraktionschefin Martina Wild, die Augsburger Vorsitzende Melanie Hippke und Deniz Anan streben die Kandidatur an. Es läuft eine schriftliche Befragung der 325 Mitglieder. Das Ergebnis wird nach dem 18. Juni bekannt. Die Nominierungsversammlung ist am 26. Juni.

Diesen formellen Akt hat die CSU hinter sich. Mit einer Zustimmung von 97 Prozent wurde Eva Weber als OB-Kandidatin nominiert. Amtsinhaber Kurt Gribl, der nicht mehr kandidiert, hatte vor den Parteifreunden betont, dass die Bürgermeisterin „die besten Grundlagen für das Amt habe“. Sie sei erfahren, kompetent, verbindlich und seriös. Eva Weber kündigte am Montag an, dass sie einen engagierten Wahlkampf führen werde. Ein „TeamEva“ werde sie dabei unterstützen. In vier Werkstattgesprächen im Juli will die OB-Kandidatin ein detailliertes Wahlprogramm erarbeiten.

Zu einem ihrer zentralen Themenkomplexen gehört die Bürgerbeteiligung. Weber möchte Bezirksausschüsse einrichten, die als Form eines Stadtteilparlaments zu verstehen seien. Bei den Freien Wählern wundert man sich darüber. Diese Idee hätten die Freien Wähler bereits im Jahr 2013 eingebracht, sie aber vom Stadtrat abgelehnt. Peter Hummel, designierter OB-Kandidat der Freien Wähler, sagte am Dienstag: „Wenn die CSU in Augsburg Ideen und Anträge von den Freien Wählern eins zu eins aufgreift, wie in diesem Fall die Bezirksausschüsse, dann freut mich das natürlich. Fair wäre es, auf den Ideengeber hinzuweisen.“

Lesen Sie dazu auch unser Interview: "Sehe mich nicht als Thronfolgerin": Eva Weber sagt, warum sie antritt

Themen Folgen