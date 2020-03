Durch Corona ist die Wahl in Augsburg für alle anders als erwartet

Plus Der Wahlsonntag stand in Augsburg im Zeichen der Corona-Krise: Er wurde mit Mundschutz, Einmalhandschuhen und eigenen Stiften bestritten.

Im Wahllokal 01502 im Jakob-Fugger-Gymnasium sitzt Tina Grimm an einem Schultisch und weist die Wähler ein. Sie trägt Mundschutz. „Das mache ich aus Eigenschutz und zum Schutz gegenüber der ganzen Gesellschaft.“ Erst kürzlich ist sie aus dem Urlaub zurückgekehrt. In Malaysia und Thailand habe sie die Entwicklung in Deutschland verfolgt und sich dort mit Mundschutz eingedeckt, als er hier schon lange vergriffen war.

Kommunalwahl 2020 in Augsburg: Viele haben ihre eigenen Stifte dabei

In der Hans-Adlhoch-Schule in Pfersee trägt eine der Wahlhelferinnen Einweg-Handschuhe. Sylvana Lionetti hat sie von zu Hause mitgebracht. Sie will auf Nummer sicher gehen, dennoch ist die Wahlhelferin entspannt. „Ich habe keinen Moment gezögert, hier mitzuhelfen.“ Auch die Wähler seien ruhig. „Eine Frau kam mit einem Schal nach oben gezogen, ansonsten haben die meisten ihre eigenen Stifte dabei.“

Wahlhelferin Sylvana Lionetti trug Gummihandschuhe. Bild: Peter Fastl

So auch im Wahllokal im Holbein-Gymnasium. Wie in anderen Wahlstätten, steht hier Desinfektionsmittel parat. Wahlhelferin Julia Bergdoll desinfiziert die Stifte nach dem Gebrauch. Denn manche Wähler haben dann doch nicht daran gedacht, eigene mitzubringen. Grünen-Politikerin Claudia Roth, die dort ihre Stimme abgibt, bedankt sich bei den Helferinnen für ihren Einsatz. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages erzählt nebenbei, dass sie sich auf das Virus hat testen lassen, weil sie Symptome hatte. „Das war mir wichtig.“ Das Ergebnis war negativ. Roth hat sich nur eine Erkältung eingefangen. Gespannt sei sie, wie es mit dem Bundestag angesichts der Pandemie weitergehe. „Schließlich ist das eine Riesenveranstaltung.“ Von vier Bundestagskollegen wisse sie, dass diese an Covid-19 erkrankt sind.

Wahlhelfer Maximilian Rogozik empfängt am Seniorenzentrum Am Schäfflerbach die Wähler im Zelt: Aufgrund des Virus konnte die Wahl nicht wie gewohnt im Altenheim stattfinden – kurzerhand wurde ein Zelt der Feuerwehr aufgebaut. „Hier passt alles. Wer allerdings die Toiletten benutzen will, muss ins nächstgelegene Wahllokal ins Pfarrheim Don Bosco gehen.“

Am Schäfflerbach wurde für die Wahl eigens ein Zelt aufgebaut. Bild: Peter Fastl

Coronavirus und Wahl: Ärger wegen fehlender Desinfektionsmittel

Briefwahlhelferin Martina Greinwald ist verärgert. Für 250 Wahlhelfer gibt es nur vier „Fläschchen“ Desinfektionsmittel. „Es hatte zuvor geheißen, dass an jedem Tisch, an dem sich sechs Personen aufhalten, eine Flasche vorhanden ist.“

Alle Entwicklungen und Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Augsburg lesen Sie hier in unserem Live-Blog.