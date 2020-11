17:45 Uhr

Ehemalige Wein-Bayerl-Mitarbeiter gründen Spirituosen-Firma

Martin Geh (links) und Oliver Maier handeln mit Wein und stellen Spirituosen her. Ihre Firma Magevin hat sich in Ursberg angesiedelt.

Plus Die Insolvenz der Augsburger Weinkellerei Bayerl hat 2019 nicht nur Kunden sondern vor allem Mitarbeiter hart getroffen. Zwei von ihnen gründen ein eigenes Unternehmen.

Von Andrea Wenzel

Oliver Maier und Martin Geh sind 2019 zu Gründern eines Start-ups in Ursberg (Landkreis Günzburg) geworden. Allerdings nicht ganz freiwillig, wie ihre Geschichte verrät. Denn die beiden waren vorher bei der Weinkellerei Bayerl beschäftigt, die 2019 in die Insolvenz schlitterte und schließen musste. Mehr noch: Die beiden damaligen Geschäftsführer, die Wein Bayerl 2013 von der einstigen Gründerfamilie gekauft hatten, standen am Ende unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt sowie Betrug vor Gericht. Sie wurden zu zwei Jahren beziehungsweise zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Mitarbeiter verloren ihre Jobs.

Ehemalige Bayerl-Mitarbeiter gründen eigenes Spirituosen-Unternehmen

Oliver Maier und Martin Geh haben die Schließung von Augsburgs einziger Weinkellerei nicht bis zum Ende miterlebt. Der ehemalige Leiter Großhandel und der einstige Kellermeister von Wein Bayerl haben nach eigenen Aussagen das Unheil kommen sehen und rechtzeitig das Unternehmen verlassen. Ihr Wissen und ihre Liebe zum Beruf haben sie genutzt und sich in Ursberg mit ihrem Start-up Magevin selbstständig gemacht. Magevin vertreibt Weine und produziert exklusive Spirituosen - fast so wie früher die Weinkellerei Bayerl. "Wir bieten rund 90 Prozent des ehemaligen Weinsortiments von Bayerl an, und viele der dort sehr beliebten Spirituosen stellen wir weiter her", erzählt Kellermeister Martin Geh, der 30 Jahre lang für die Augsburger Weinkellerei tätig war. Auch in der Produktion steckt weiter ein Teil des früheren Arbeitgebers - es wurden unter anderem Gerätschaften und Utensilien aus der Insolvenzmasse gekauft.

Bei Magevin in Ursberg gibt es viele Produkte von Wein Bayerl

Dass Geh und Maier in Ursberg viele Produkte von Wein Bayerl weiter leben ließen und sich gegen Jobangebote von Mitbewerbern entschieden, hat einen Grund: "Wir wollten den Kunden die Möglichkeit geben, wieder an jene Spirituosen zu kommen, die sie bisher über Jahre sehr geschätzt haben", begründet Oliver Maier.

Oliver Maier links und Martin Geh handeln mit Wein und stellen selbst elde Spirituosen her. Ihre Firma Magevin hat sich in Ursberg angesiedelt. Bild: Christoph Lotter

Die gute Entwicklung des Start-up nach jetzt gut eineinhalb Jahren zeige, dass dies die richtige Entscheidung war. Es sei gelungen, sich schnell einen Kundenstamm aufzubauen, indem man auf ehemalige Bayerl-Kunden zuging und sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda auch einstige Kunden bei Magevin gemeldet haben. Vor allem die Gastronomie gehört zu den Abnehmern. Hier werden Wirte von Augsburg über Garmisch bis Feuchtwangen beliefert. Privatkunden können die Produkte unter anderem im kleinen Laden in Ursberg, über den Online-Shop, aber auch bei der Konditorei Euringer, beim Gartenland Wörner oder dem Bauernmarkt in Dasing erwerben.

Bei "WeinWerk Augsburg" wieder ausgestiegen

Geh und Maier freuen sich über den beruflichen Neustart, wollen weiter wachsen und halten zudem Kontakt zu den ehemaligen Kollegen. Die allermeisten von ihnen hätten rasch neue Arbeitgeber gefunden. Zwei Damen aus der Produktion haben sich mit dem Kosmetikstudio Lunare Cosmetica (ehemals Kosmetikstudio Natalie Brugger) in der Bäckergasse ebenfalls ein neues Standbein aufgebaut. Ein Kollege allerdings sei noch auf der Suche. Er war zunächst mit einem der ehemaligen Geschäftsführer von Wein Bayerl zu dessen neu gegründetem Unternehmen "WeinWerk Augsburg" gewechselt, dort aber wieder ausgestiegen.

