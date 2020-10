vor 16 Min.

Eva Weber zu Corona: "Die Lage in Augsburg ist wirklich sehr ernst"

Eva Weber appelliert an die Augsburger, sich an die Corona-Regeln zu halten.

Plus Weil sich die Infektionslage noch verschärft hat, müssen die Augsburger wohl noch länger mit den strikten Regeln leben. Es könnte weitere Einschränkungen geben.

Von Andrea Baumann

Vor einer Woche hat Augsburg erstmals den Corona-Schwellenwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Oberbürgermeisterin Eva Weber nutzte unter anderem ihre Facebook-Seite, um die damit verbundenen verschärften Maßnahmen - wie Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt - zu kommunizieren. Damals hieß es noch, das Maßnahmenpaket gelte zunächst eine Woche bis diesen Dienstag.

Seit vergangener Woche gelten in Augsburg strengere Coronaregeln. Die Zahl der Infizierten steigt dennoch. Bild: Annette Zoepf (Symbolfoto)

Jetzt müssen die Augsburger allerdings damit rechnen, dass die strengeren Corona-Regeln noch länger ihren Alltag bestimmen. Denn die Lage hat sich nicht beruhigt, sondern verschärft, wie ein Blick auf die aktuellen Zahlen mit einem Inzidenzwert von 124,5 sowie 49 Neuinfektionen und insgesamt 446 (registrierten) Infizierten zeigt. Weber spricht deshalb von einer "wirklich sehr ernsten Lage in Augsburg". Sorgen bereiten ihr das diffuse Infektionsgeschehen, der steigende Altersdurchschnitt der Betroffenen und die Zunahme von Patienten, die im Krankenhaus behandelt, zum Teil beatmet werden müssen. "Eine Ansteckung ist derzeit überall möglich und nicht mehr auf reine Hotspots zurückzuführen", betont Weber. Für das Gesundheitsamt, das auf Hochdruck arbeite, werde es immer schwieriger, die Kontakte zu verfolgen und die Infektionsketten zu durchbrechen.

Die Oberbürgermeisterin appelliert deshalb an alle Augsburger, überall dort, wo sich Menschen begegnen, die getroffenen Maßnahmen strikt einzuhalten - ob im öffentlichen oder privaten Raum. "Abstand halten. Maske tragen. Soziale Kontakte reduzieren. Das sind mehr denn je die Gebote der Stunde." Offen lässt sie zum jetzigen Zeitpunkt, ob die getroffenen Maßnahmen ausreichen oder den Bürgern noch weitere Restriktionen bis hin zu einem lokalen Lockdown wie derzeit im Berchtesgadener Land drohen. Dies hänge von der Entwicklung des Infektionsgeschehens in den nächsten Tagen ab, so Eva Weber.

