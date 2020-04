vor 16 Min.

Im Video: Der Abschied von Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl

Verabschiedet sich via Live-Stream aus seinem Amt: Augsburgs Oberbürgermesiter Kurt Gribl.

Facebook statt Festakt: Augsburg Oberbürgermeister Kurt Gribl verabschiedete sich über die sozialen Medien aus seinem Amt. Hier sehen Sie seinen Abschied im Video.

Im Augsburger Rathaus ist der Amtswechsel an der Stadtspitze erfolgt. Nach zwölf Jahren schied Oberbürgermeister Kurt Gribl aus dem Amt, er widmet sich nun neuen Aufgaben. Seine Nachfolgerin im Amt ist ab 1. Mai Eva Weber, die bislang der Stadtregierung als Zweite Bürgermeisterin sowie Wirtschafts- und Finanzreferentin angehörte.

Abschied von Augsburgs OB Kurt Gribl: Hier sehen Sie die Amtsübergabe im Video

Normalerweise wäre für den Amtswechsel an der Spitze von Bayerns drittgrößter Stadt ein feierlicher Festakt im Goldenen Saal vorgesehen gewesen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie war das freilich nicht möglich. Statt eines Festakts zur Amtsübergabe gab es am Nachmittag in einer Live-Übertragung den Wechsel im Augsburger Rathaus und die Verabschiedung von OB Kurt Gribl zu sehen. Wir haben das Ereignis live auf unserem Facebook-Kanal übertragen.

Im Beisein seiner Nachfolgerin Eva Weber verabschiedete sich Gribl von den Bürgern der Stadt Augsburg und legte die Amtskette ab. Im Vorfeld der Übertragung wandte sich Gribl mit folgenden Worten an die Bürger der Stadt Augsburg: „Mein Abschied ist selbstbestimmt, dennoch ist er auch mit Wehmut verbunden. Viele von Ihnen haben mich unterstützt und einen großen Beitrag zu einem guten Miteinander geleistet. Dafür bin ich dankbar. Ich war gerne Ihr OB – mit Leib und Seele.“

Um Mitternacht zum 1. Mai 2020 beginnt die Amtszeit von Augsburgs neuer Oberbürgermeisterin Eva Weber. Wie sie sich kurz vor der Amtsübernahme fühlt, lesen Sie hier. (AZ)

