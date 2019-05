Nach Pfersee-Wegzug: Wie sich Konditorei Schenk neu erfindet

Plus Die Konditorei Schenk hat Pfersee verlassen und sich an zwei neuen Standorten positioniert. Wie sich die familiengeführte Traditionskonditorei neu ausrichtet.

Ein süßer Duft liegt in der Luft, wenn man den 55 Quadratmeter kleinen Laden der Konditorei Schenk in der Maximilianstraße betritt. Kein Wunder, denn auf kleinen Tischen und in goldenen Regalen stehen jede Menge bunte Pralinen, verzierte Schokoladentafeln und andere süße Leckereien. Das französisch-italienisch angehauchte Ambiente ist so ganz anders, wie man es von den bisherigen Räumen der Traditionskonditorei Schenk aus Pfersee kennt.

Das genau war auch das Ziel von Roland und Gerhard Schenk, als sie ihren neuen Laden in Augsburgs Innenstadt planten. Immerhin stand für die familiengeführte Traditionskonditorei eine komplette Neuausrichtung an. Das über die Stadtteilgrenzen hinaus bekannte Café an der Luitpoldbrücke, wo alles seinen Ursprung hatte, wurde im Februar nach fast 50 Jahren geschlossen. Zu aufwendig wäre eine Renovierung des Standorts gewesen, an dem man zuletzt nach Aussage Gerhard Schenks nur noch unwirtschaftlich hatte arbeiten können. Die Schenk-Brüder beschlossen deshalb, völlig neue Wege zu gehen. Sie verabschiedeten sich vom traditionellen Café-Betrieb und bezogen stattdessen den kleinen Laden in der Maximilianstraße. Die Produktion ihrer Waren und ihrer bekannten Torten verlagerten sie nach Kriegshaber. Die richtige Entscheidung, findet Gerhard Schenk gut drei Monate, nachdem der Umzug samt Neuausrichtung abgeschlossen ist.

Manchmal vermisse er den alten Café-Betrieb

„Das Konzept in der Maxstraße geht voll auf. Wir können hier handwerklich gefertigte Pralinen, Schokoladen und vor allem auch individuell gestaltete Geschenke anbieten“, erzählt Schenk. Das werde stark nachgefragt. Auch der Kontakt zu Touristen und neu gewonnener Laufkundschaft mache Spaß und bringe neue Impulse. Zwar vermisse er manchmal den alten Café-Betrieb, der Laden in der Maximilianstraße – wo nur ein Kaffee im Stehen drin ist und es keine Torten gibt – habe aber auch seinen Reiz.

Wer die klassischen Schenk-Torten genießen will, der muss nun nach Kriegshaber. Hier werden sie zusammen mit den Schokoladenkreationen in Räumen auf dem NCR-Gelände produziert. Auf 400 Quadratmetern hat die Konditorei ihre Produktion eingerichtet und fertigt individuelle Torten und Firmenpräsente. Dazu wird der ehemalige Gastraum der NCR-Kantine als gläserne Manufaktur und Cafeteria genutzt. Neben den Kuchen gibt es auch Frühstück und ab Ende Mai wird auf der Terrasse bewirtet.

Schenk: Bessere Bedingungen als in Pfersee

„Wir haben hier beste Produktionsbedingungen und den Platz, den wir brauchen, um unser neues Konzept mit vielen individuellen Kundenaufträgen umzusetzen“, sagt Schenk. In Pfersee wäre das so nie möglich gewesen. Dennoch gibt es auch noch den ein oder anderen Stolperstein in Kriegshaber. „Der Umzug war schon ein Kraftakt. Die Arbeitsabläufe mussten ganz neu aufgestellt und immer wieder angepasst werden“, erzählt Schenk.

Und auch an anderer Stelle gibt es noch Verbesserungspotenzial: „Ich bin mit der Beschilderung unzufrieden. Wir werden als Konditorei in den Augsburger Gewerbehöfen nicht erwartet und derzeit auch nicht optimal gefunden“, so Schenk. Die entsprechenden Maßnahmen seien aber eingeleitet. Auch die Öffnungszeiten will Schenk noch optimieren und an das stetig steigende Gästeaufkommen anpassen.

Cafeteria und Produktion sind in der Ulmer Straße 160, Gebäude V, angesiedelt. Geöffnet ist wochentags von 8.30 bis 16 Uhr, am Samstag von 8.30 bis 14 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr.