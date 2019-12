Nach brutaler Prügelattacke: Opfer schwebt in Lebensgefahr

Plus Ein Betrunkener hat vor einem Musikclub in Augsburg brutal auf einen Mann aus dem Kreis Aichach-Friedberg eingeschlagen. Was sich an dem Abend genau abspielte.

Ausgangspunkt war die legendäre Musiknacht mit Liedern der Neuen Deutschen Welle und Schlagern. Es handelt sich um jene beliebte Veranstaltungsreihe, die regelmäßig im Club am der Ulmer Straße in Kriegshaber stattfindet. Sie zieht stets viele Gäste ins Spectrum. Die Party, die am Samstagabend begonnen hatte, endete für einen Besucher um ein Haar tödlich.

Der 50-jährige Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wurde zwei Stunden nach Mitternacht Opfer einer brutalen Attacke, die sich vor dem Club abspielte. Ein Betrunkener, dem zuvor der Zutritt in den Club verwehrt wurde, rastete danach komplett aus.

Der 35-Jährige schlug seinem Opfer nach Angaben der Polizei mehrfach gegen den Kopf. Er tat dies auch, als der Schwerverletzte bereits am Boden lag. Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in die Universitätsklinik. Der 50-Jährige musste notoperiert werden. Wie die Polizei am Montag informierte, befindet sich der Mann nach wie vor in einem kritischen Zustand. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.

Prügelattacke in Augsburg: 35-Jähriger in Untersuchungshaft

Die brutale Attacke wurde von Zeugen beobachtet, da beim Spectrum Türsteher im Einsatz sind. Wie es heißt, schritten sie ein, um das Opfer zu schützen. Die Türsteher gaben der Polizei Hinweise, wie sich der Vorfall mit fast tödlichem Ausgang abgespielt haben soll. Der 50-jährige Besucher hatte sich kurz vor der Attacke von ihnen verabschiedet und sich auf den Nachhauseweg gemacht. Völlig unvermittelt wurde der Mann auf dem Vorplatz des Clubs körperlich angegangen.

Der Schläger, der noch am Tatort festgenommen wurde, war offenbar wegen seiner starken Alkoholisierung nicht mehr in den Club gelassen. Die Türsteher wiesen ihn ab. Wie sich danach herausstellte, hatte der 35-Jährige knapp zwei Promille. Der Täter wurde noch an Ort und Stelle widerstandslos festgenommen. Er kam zunächst in den Polizeiarrest eingeliefert. Der 35-Jährige wurde am Sonntag noch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er erließ Haftbefehl gegen den Mann, der im Landkreis Augsburg wohnt. Der 35-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor.

Täter und Opfer sind Deutsche, wie die Polizei am Montag auf Anfrage bestätigte.

Das Spectrum ist eine Institution in Augsburg. Seit 28 Jahren steht der Club für ein unterschiedliches Angebot an Veranstaltungen. Dazu gehören Live-Konzerten, kulturelle Veranstaltungen und Partys für Jung und Alt. An Silvester ist eine Silvesterparty angekündigt, die um 21 Uhr beginnt.

